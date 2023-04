Lukaku zittito, altro che ricorso: la sanzione a Maehle rende giustizia

Con il consueto spezzatino si è concluso anche questo turno di serie A che per la Juventus non è stato assolutamente soddisfacente.

Per i bianconeri è infatti arrivata una amara sconfitta contro il Sassuolo, che ha rallentato la marcia degli uomini di Allegri verso un piazzamento Champions League. Obiettivo assolutamente da raggiungere non solo per motivi sportivi ma anche economici, visti gli introiti che il torneo garantisce.

Ad ogni modo la Juventus ha poco tempo per pensare, deve già guardare avanti alla prossima sfida di Europa League contro lo Sporting CP. Si ripartirà dal vantaggio di misura guadagnato all’andata, con tanta voglia di andare avanti in questa competizione. I prossimi giorni però saranno decisivi anche per quanto riguarda le vicende extra campo, visto che mercoledì arriverà l’esito del ricorso presentato contro i 15 punti di penalizzazione riguardanti il “caso plusvalenze”. Tifosi dunque in ansia, ma sempre molto presenti sui social dove è stato commentato un episodio riguardante il posticipo Fiorentina-Atalanta.

Maehle zittisce il pubblico: ammonito come Lukaku

A portare in vantaggio gli orobici nel corso della prima frazione di gioco ci ha pensato Maehle, esterno sempre abile negli inserimenti e capace di trovare la via della rete. A far parlare di lui però più che il gol è stata l’esultanza. Che è stata la stessa di Lukaku nel match di Coppa Italia pareggiato in extremis contro la Juventus.

Anche Maehle, infatti, come l’attaccante dell’Inter, ha “zittito” il pubblico. Un gesto che è stato ritenuto irrispettoso nei confronti della tifoseria viola dall’arbitro Guida che ha estratto il cartellino giallo per il calciatore della squadra di Gasperini. Un episodio che come detto ricorda molto quello di Lukaku, anche lui ammonito per la sua esultanza. Con l’Inter che ha deciso di presentare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello per cancellare il secondo giallo del 4 aprile all’Allianz Stadium che ha poi generato l’espulsione del centravanti.