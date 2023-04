Verdetto UFFICIALE, nuova penalizzazione: come cambia la classifica

Verdetto UFFICIALE, il club è stato sanzionato per i mancati versamenti delle ritenute Irpef e di alcuni stipendi.

Meno due giorni all’attesissima udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni, la cosiddetta “Cassazione” – si tratta del terzo e ultimo grado di giudizio – della giustizia sportiva. A Roma, presso il Foro Italico, i giudici si esprimeranno sul ricorso presentato dai legali della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

Il Collegio di Garanzia non entrerà nel merito della sentenza della Procura della Figc dello scorso gennaio. Potrà esclusivamente certificare o meno la legittimità giuridica di quel provvedimento. Si rimane dunque con il fiato sospeso nel quartiere generale bianconero. Da questa decisione dipenderà una buona fetta del futuro del club della squadra di Massimiliano Allegri, costretta da tre mesi a fare i conti con una classifica – di fatto – falsata. Sul campo, infatti, la Juventus sarebbe terza dietro a Napoli e Lazio, in piena zona Champions. Ora invece c’è il rischio concreto di mancare la qualificazione alla prossima Champions League, che rappresenterebbe un bel problema per le casse societarie.

Verdetto UFFICIALE, Reggina penalizzata di tre punti

Intanto qualche minuto fa la giustizia sportiva ha emesso un altro provvedimento. Stavolta riguarda la Serie B e più precisamente la Reggina, penalizzata di tre punti.

Il Tribunale federale nazionale, al termine dell’udienza odierna, ha sanzionato il club amaranto, inibendo per tre mesi anche Paolo Castaldo, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti. La Reggina, attualmente in lotta per un posto nei playoff, passa così da 49 a 46 punti in classifica. La penalizzazione è arrivata a causa del mancato versamento delle ritenute Irpef e degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Disposta, inoltre, la trasmissione degli atti relativi al procedimento alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti.