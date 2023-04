Accordo segreto e ‘vittime‘ da risarcire: Inter schiaffeggiata e smascherata da Report

Accordo segreto e risarcimento necessario: Report fa luce sulla vicenda che smaschera anche l’Inter.

Ci sono delle pagine del nostro calcio memorabili e importanti, in grado di restare vivide in modo imperituro nelle menti e nei ricordi di tifosi e appassionati. Al contempo, come accade in qualsiasi percorso di vita, ci sono anche delle parentesi di inflessioni, contraddistinte da eventi tutt’altro che felici o encomiabili.

La giusta chiave riguarda quasi sempre la capacità di saper rimediare ai propri errori, imparando da un passato che, restando nei ricordi, funga da monito e mantra. Ne sa qualcosa la stessa Juventus, da tanti punti di vista, al netto di un coinvolgimento di situazioni che hanno toccato anche altri club senza generare una pesante attenzione (non solo mediatica), come accaduto numerose volte alla Vecchia Signora.

L’esempio della questione plusvalenza è certamente uno dei più probanti e recente, oltre che ad una vicenda Calciopoli per la quale il club bianconero ha pagato ed espiato i propri adempimenti, senza per questo, soprattutto a livello popolare, perdere etichette e status tristemente demagogici e poco in grado di riflettere la realtà.

Juventus-Calciopoli, Report smaschera e coinvolge anche l’Inter

In una fase storica molto delicata e importante per la Juventus, soprattutto in vista della sentenza in arrivo domani pomeriggio, non si è comunque smesso di parlare di vicende come quella legata alla da poco citata Calciopoli, soprattutto in seguito ad esternazioni e rivelazioni dal sapore di scoop e che potrebbero generare la nascita di tante nuove evidenze.

A fare luce, in particolar modo, sono state le recenti puntate della trasmissione Rai, Report, di Sigfrido Ranucci. Questa ha toccato ieri sera le cosiddette “indagini illegali” condotte da Tavaroli, dirigente in vista di Pirelli negli anni di Calciopoli. Queste indagini sarebbero state svolte per conto dell’Inter al fine di lenire e smontare il sistema Moggi.

Secondo quanto rivelato, spunterebbe in tale modo un accordo tra le parti rimasto fino ad oggi segreto e che obbliga l’ Inter a risarcire alcuni dei protagonisti ‘travolti’ delle indagini illegali, tra cui l’ex designatore arbitri di Serie A, Paolo Bergamo.