Altro che cessione, la Juventus ha scelto Dv9: “Progetto preciso e di lungo termine”

Non è andata certo come speravano i tifosi la trasferta della Juventus sul campo del Sassuolo nell’ultima giornata di serie A.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti è stata superata di misura da quella emiliana, pagando caro le fatiche di Coppa. Una prestazione decisamente non all’altezza quella sfornata da Gatti e compagni.

Il gol di Defrel allontana per il momento la Juventus dalla zona Champions League e dunque da quel quarto posto che è l’obiettivo minimo stagionale. Ma non bisogna dimenticare che il prossimo 19 aprile arriverà l’esito del Collegio di garanzia presso il Coni relativamente alla penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta alla formazione bianconera. È scontato dire che in caso di esito positivo la classifica sarebbe nuovamente rivoluzionata e la Juve si avvicinerebbe tantissimo al suo traguardo minimo stagionale. Certamente però ci sarà da dare il massimo nelle prossime partite di campionato, senza lasciare punti per strada.

Juventus, Agresti “blinda” Vlahovic: ecco perché

La Juventus ora deve concentrarsi sulla partita che l’attende giovedì sera, il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting CP. Anche se pure in questo periodo non mancano mai le voci che riguardano il calciomercato. Ai microfoni di Dazn il giornalista Romeo Agresti si è focalizzato sulle strategie in attacco dei bianconeri.

“La Juventus per prendere Vlahovic mette alla porta Dybala. C’è un progetto preciso e di lungo termine” sono le sue parole. Che sembrano allontanare i rumors di una possibile cessione del centravanti nel corso dell’estate. Il club ha puntato forte su di lui e vuole continuare a farlo anche per i prossimi anni, confidando in un suo percorso di crescita. Difficile dunque immaginarsi una partenza del serbo, nonostante le big d’Europa continuano a osservarlo con grande attenzione. Anche perché sarebbe complicato per i torinesi riuscire a trovare un’alternativa.