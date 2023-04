Calciomercato Juventus, doppio ritorno bomba: si è già offerto

Il big ritorna alla Juventus ma si offre a un club spagnolo: ritorno in Liga per il centrocampista

La Juventus sta studiando le strategia di mercato per la prossima stagione, considerando i possibili partenti e quelli che rientreranno dai prestiti.

Sono ancora da valutare le situazioni di Zakaria e Kulusevski, rispettivamente in prestito al Chelsea e al Tottenham. Uno dei giocatori in prestito che farà ritorno a Torino al termine della stagione in corso è Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano si è trasferito a settembre al Liverpool per cercare di dare una svolta al suo percorso che in bianconero stava prendendo una brutta piega. La sua decisione non si è rivelata azzeccata. Di fatto Arthur non ha mai giocato, se non qualche minuto in Champions League (appena 13 minuti). Jurgen Klopp non lo ha quasi mai considerato e anche la sua condizione non è stata delle migliori, complici gli infortuni. Già in passato Arthur aveva sfiorato il ritorno in Spagna. In Liga diversi club lo avevano avvicinato, uno su tutti il Valencia che aveva provato a convincerlo prima del suo trasferimento in Premier League e continua a considerarlo tra gli obiettivi di mercato. Il Valencia, però, è passato da essere uno dei club di spicco della Liga a squadra che lotta per non retrocedere. La cattiva gestione di Peter Lim ha portato il club spagnolo in questa situazione. Ad oggi la società è costretta a vendere prezzi pregiati in ogni sessione di mercato e a puntare solo sui parametri zero.

Juventus, il Valencia si fa sotto per Arthur

Arthur ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici che hanno condizionato la sua stagione e forse giustificano il suo cammino in Premier.

Nonostante questo, il Liverpool non ha intenzione di confermarlo a fine stagione. Il centrocampista brasiliano farà ritorno alla Juventus che cercherà di piazzarlo in un altro club, avendo ancora due anni di contratto (scadenza a giugno 2025). Arthur, che a Barcellona sembrava essere uno dei centrocampisti più di qualità del panorama europeo, è diventato quasi uno scarto e negli ultimi tempi si è addirittura ipotizzato un suo ritorno in Brasile. L’ipotesi più plausibile rimane quella del Gremio, dove ha iniziato a giocare sin dalle giovanili. Arthur, però, vorrebbe proseguire la sua carriera in Europa e allora la pista Valencia potrebbe diventare concreta. Tanto che, come riportato da ‘elgoldigital’, il suo agente lo avrebbe già proposto al club giallorosso. Il Valencia è consapevole che se Arthur ritrova la condizione ideale, può essere un top player per la squadra.

Inoltre, giocatori come Ilaix Moriba o Musah potrebbero andar via a fine stagione. Di conseguenza dovranno essere rimpiazzati. Arthur è una delle migliori opzioni a disposizione, magari con la formula del prestito. Il suo arrivo non porterebbe un grande esborso finanziario e agevolerebbe anche i piani della Juventus.