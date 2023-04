Bomba Juventus, decisione ufficiale entro 10 giorni: sarà addio

Calciomercato Juventus, adesso la decisione sarà ufficiale: arriverà non oltre 10 e giorni e, ormai, sembra scontato l’addio.

Come confermano da ‘Sky Sport DE’, nel futuro del giocatore arriverà già una decisione finale entro e non oltre i dieci giorni.

Si legge, infatti, che nel destino del difensore potrebbe esserci già un’unica via per il suo futuro: l’addio dall’attuale squadra. Infatti, il club tedesco, adesso, si è messo il cuore in pace e non sembra esserci più nessuna speranza per trattenerlo. Il giocatore lascerà, quindi, da free agent a giugno.

Ndicka destino confermato: addio a parametro zero, Juventus avvisata

Come si può leggere, infatti, nell’indiscrezione, nel futuro del centrale Ndicka c’è – ormai – la quasi certezza del suo addio, occasione che rimane ghiotta per qualsiasi club ai vertici. Il difensore ancora giovane e di qualità ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per fare la differenza anche ad altissimi livelli, soprattutto a livello internazionale.

Non ci resta che attendere il verdetto ufficiale che arriverà non oltre i 10 giorni, ma il destino potrebbe essere lontano dall’attuale squadra e magari in un altro campionato dove testare le proprio qualità. Ora non ci sono più scuse, se la Juventus lo vuole dovrà fare il passo prima del possibile assalto internazionale di più squadre ai vertici, staremo a vedere cosa succederà ma certamente, adesso, Ndicka è più vicino che mai ad un addio a parametro zero e l’occasione non può che essere conveniente visto che non ci sarà nessun costo di cartellino.