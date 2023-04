Vlahovic ha sciolto le riserve: bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, destino che sembra, ormai, scritto: tutto svelato nella nuova indiscrezione. I dettagli del “caso”.

La stagione di Dusan Vlahovic in bianconero è diventata già un caso. L’attaccante serbo calcia poco ma soprattutto stanno mancano i gol, quelli che la Juventus vuole dal proprio attaccante.

Un difficile momento che può succedere, ci mancherebbe, ma come si evince anche dalle indiscrezioni di ‘Calciomercato.com’, nella prossima stagione potrebbe già convincere lo stesso classe 2000 a cercare un destino diverso, altrove andando quindi a prendere in considerazioni il cosiddetto piano b.

Calciomercato Juventus, Vlahovic addio a fine stagione: Chelsea e Bayern Monaco interessate

La Juventus, dunque, potrebbe anche valutare la possibilità di cedere il proprio bomber ma soltanto a cifre convincenti. Secondo l’indiscrezione, infatti, la Vecchia Signora non prenderà in considerazione offerte sotto i 90 milioni proprio perché la stessa Juventus spese molto per averlo in bianconero non troppo tempo fa.

Di conseguenza, le squadre interessante, certamente tra le regine del mercato, anche dal punto di vista economico, in casa di interessamento intenso nei confronti del bomber serbo dovranno mettere mano al portafoglio e spendere una cifra soddisfacente a tal punto da convincere in toto la dirigenza bianconera che adesso non sembra più propensa ad aspettare ulteriormente, soprattutto se lo stesso giocatore dovesse considerare l’opzione dell’addio a fine stagione. Non ci resta che attendere, dunque, il possibile verdetto, con la piena consapevolezza della qualità del giocatore in questione che potrebbe dall’oggi e domani uscire da questo momento no e ritornare ad essere protagonista, un po’ la Juventus ci crede così come i tifosi ma davanti a certe offerte sarà difficile dire di no.