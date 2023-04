Ritorno alla Juventus dopo quasi un anno: Allegri gli sbarra le porte

Ritorna alla Juventus ma Allegri lo ‘scarica’: a caccia di un nuovo club per il centrocampista

La Juventus deve sciogliere ancora diversi nodi in vista della prossima stagione: dai rinnovi che ancora non arrivano ai giocatori che potrebbero rientrare dai prestiti.

I big in scadenza come Rabiot, Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria, sono destinati a lasciare Torino a fine stagione. La Juventus, infatti, sta già lavorando in chiave mercato per sostituirli adeguatamente, magari con operazioni a parametro zero. Sono diversi gli obiettivi della Juve che potrebbero arrivare a costo zero, da Grimaldo a Firmino e N’Dicka. Sono diversi anche i giocatori che potrebbero rientrare dai prestiti a fine stagione. Uno di questi è Arthur Melo che sicuramente non verrà riconfermato dal Liverpool dopo non essere, di fatto, mai sceso in campo. Più complessa è la questione che riguarda Dejan Kulusevski; il Tottenham, infatti, sta valutando se riscattarlo o meno. Un altro che farà ritorno a Torino è Denis Zakaria.

Juventus, il Chelsea non riconferma Zakaria: i bianconeri dicono no

L’arrivo di Denis Zakaria doveva rappresentare per la Juventus un valore aggiunto a centrocampo. Invece si è rivelato un acquisto fallimentare.

Il centrocampista svizzero era arrivato nel mercato invernale del 2022, dopo le ottime stagioni al Borussia Monchengladbach. Dopo una prima fase di adattamento si pensava che potesse iniziare a rendere ma, di fatto, il suo livello non si è alzato e pian piano ha iniziato a non far più parte dei piani tattici di Massimiliano Allegri. In estate è stato girato in prestito al Chelsea, nella speranza che potesse ritrovare la condizione e il minutaggio ideale. A Londra, però, le cose non sono andate diversamente. Zakaria, infatti, ha collezionato appena 11 presenze e un gol tra Premier League, Champions League e coppe nazionali. Un rendimento troppo insufficiente per convincere i ‘Blues’ a riscattarlo. A fine stagione, come riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, tornerà alla Juventus che sta già cercando di piazzarlo in un altro club. Zakaria è legato alla ‘Vecchia Signora’ fino al 2026 ma la Juve vuole fare cassa e non ha intenzione di fare affidamento su di lui per la prossima stagione dove si prospetta una rifondazione del reparto.