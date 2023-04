Sopralluogo per il nuovo stadio: la Juventus ha rotto gli indugi

Guardare al futuro con largo anticipo è sempre molto importante nel mondo del calcio. Solo così si possono creare dei progetti di successo.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta cercando in questa fase di regalarsi un finale di stagione da brividi. Vincere la Coppa Italia e l’Europa League sono due obiettivi importanti, e non bisogna dimenticare ovviamente la ferma volontà di riuscire ad agguantare un posto nella prossima Champions League.

Nonostante tutte le problematiche che la società sta affrontando in questo periodo la Juventus guarda anche alle altre squadre che tengono in alto il nome del club. La Next Gen, ad esempio, che milita in serie C e che consente a tanti giovani di mettersi in luce. Ma anche le ragazze regalano sempre delle grandi soddisfazioni.

Juventus Women pronta a traslocare a Biella?

Il progetto Juventus Women non vuole assolutamente arrestare la sua crescita. Sara Gama e compagni stanno disputando un campionato di vertice, anche se la Roma in questa stagione pare essere inarrestagile. Ad ogni modo la società bianconera vuole puntare forte sulle ragazze ed è pronta ad una svolta.

La #Juventus farà un sopralluogo allo Stadio Vittorio Pozzo di #Biella per comprendere se far giocare lì le partite casalinghe della #JuventusWomen nella prossima stagione. Distanza: 100 km esatti dal centro sportivo di Vinovo. Non è il massimo, ma bisogna trovare una soluzione. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) April 17, 2023

Come ha infatti riportato il giornalista Giovanni Albanese su Twitter “La Juventus farà un sopralluogo allo Stadio Vittorio Pozzo di Biella per comprendere se far giocare lì le partite casalinghe della Juventus Women nella prossima stagione. Distanza: 100 km esatti dal centro sportivo di Vinovo. Non è il massimo, ma bisogna trovare una soluzione”. Il percorso di crescita, del resto, passa anche da queste scelte.