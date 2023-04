Labirinto Juventus, spunta una nuova via: penalizzazione ridotta

Labirinto Juventus, i bianconeri in attesa della decisione del Collegio di Garanzia di domani valutano tutte le mosse. Spunta la nuova via

La giornata di domani sarà campale per il futuro della Juventus, visto che il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà sul ricorso dei bianconeri contro il meno quindici in classifica che ha stravolto la classifica della Serie A. Le sensazione che vengono fuori, almeno per questo filone, sono positive. Anche se, come sappiamo, poi ce ne stanno altri che vedono protagonista la Vecchia Signora.

Questa mattina comunque, a fare un ulteriore quadro della situazione, ci ha pensato la Gazzetta dello Sport che svela le tre strade che la giustizia sportiva potrebbe intraprendere. E spunta, tra tutto questo, anche una penalizzazione che potrebbe essere ridotta rispetto a quella che al momento è realtà. Insomma, andiamo a scoprire quello che potrebbe succedere.

Labirinto Juventus, ecco tutte le piste

Gli scenari possibili sono tre, come detto: conferma della penalizzazione, cancellazione, oppure rinvio per una rimodulazione che, di fatto, sarebbe una diminuzione della sanzione stessa.

E come detto domani sarà una giornata caldissima, perché la situazione nonostante tutto è bella ingarbugliata e i bianconeri sanno bene che il futuro passa dai prossimi mesi. Sì, perché se venisse confermato il tutto, allora le cose diventerebbero complicate anche con l’Uefa, senza mettere in secondo piano nemmeno quello che potrebbe essere il futuro sportivo con una qualificazione alle coppe che difficilmente verrebbe conquistata. Ma manca ormai poco per scoprire la verità e per sapere come andrà a finire. L’appuntamento è alle 14:30 di domani al salone d’onore del Coni a Roma. Nessuno avrà la possibilità, né durante né dopo di mandare le immagini. Il tema è troppo caldo.