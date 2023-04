Scandalo arbitrale, nuovo terremoto: “Ogni club è parte lesa”

By

Scandalo arbitrale, i due club se le danno di santa ragione. E intanto la Procura anticorruzione è favorevole alla richiesta del Real Madrid.

I due club più vincenti e seguiti del Paese se le stanno dando di santa ragione, dentro e fuori dal campo. Una vera e propria battaglia, per ora solamente mediatica, ma senza esclusione di colpi, con accuse da una parte e dall’altra, rispedite subito al mittente.

Il caso Negreira sta scuotendo dalle fondamenta il calcio spagnolo e i media iberici ormai non parlano d’altro. Ieri ha fatto discutere la conferenza stampa tenuta dal presidente del Barcellona Joan Laporta, che ha voluto commentare gli ultimi sviluppi della vicenda che vede protagonista la società catalana. Il Barça, infatti, è coinvolto in uno scandalo senza precedenti. Dal 2001 al 2018, secondo l’accusa, avrebbe versato circa 7 milioni di euro all’ex vice presidente del Comitato Tecnico degli arbitri, José María Enríquez Negreira. Laporta davanti ai giornalisti ha chiarito la posizione del club. Ma ha anche attaccato duramente la società rivale, che avrebbe in mente di costituirsi parte civile.

Scandalo arbitrale, è “guerra” tra Barcellona e Real Madrid

L’obiettivo del club presieduto da Florentino Perez, infatti, è quello di dimostrare che il Real abbia subito un danno sportivo in questa vicenda, che gli avrebbe impedito di vincere diversi titoli nazionali.

E nella giornata odierna, dopo le scaramucce di ieri – i Blancos hanno risposto con un video all’accusa di Laporta di essere il club del potere, legato in passato al franchismo – dalla capitale hanno messo a segno un primo “gol”. Sì, perché secondo il noto quotidiano sportivo Marca, la Procura anticorruzione è favorevole a consentire al Real Madrid di comparire con un’accusa privata contro il Barcellona. Una notizia che ha fatto andare su tutte le furie i due ex presidente del Barcellona Bartomeu e Rosell. I quali hanno chiesto, tramite i loro avvocati, di respingere la richiesta del Real Madrid. “L’ammissione senza alcuna giustificazione di singole accuse private, da parte di ciascuna delle squadre di calcio, porterebbe a una procedura di indagine impossibile, poiché per lo stesso motivo potrebbero tentare di comparire al Real Club Deportivo Espanyol, Celta de Vigo, Elche Club de Futbol”, si legge nella lettera indirizzata ai giudici.