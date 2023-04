Vendetta pazzesca di Ceferin: “Esclusione immediata dalla Champions”

Vendetta pazzesca di Ceferin, clamorosa decisione del presidente del massimo organo calcistico europeo. Il club adesso trema.

“Uno dei casi più gravi che abbia mai visto nel calcio”. Si era espresso così, due settimane fa, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin a proposito dello scandalo che riguarda da vicino uno dei club più importanti d’Europa. In Spagna, infatti, non si parla d’altro ormai da mesi. Ci riferiamo al “caso Negreira”, che coinvolge direttamente il Barcellona.

Non è solo la Juventus, in questo periodo, a dover fare i conti con vicende extra-campo. Il club blaugrana rischia sanzioni pesanti per una questione apparentemente molto grave. E che ha come protagonista un ex arbitro spagnolo, il quale avrebbe ricevuto dal 2001 al 2018 ben 7 milioni di euro dalla società catalana per alcune “consulenze”. La Uefa, il massimo organo che governa il calcio europeo, vuole vederci chiaro. E per il suo presidente le accuse rivolte al Barcellona sono davvero allarmanti se dovessero essere provate. “Non posso commentare direttamente questo per due motivi – aveva detto lo scorso 3 aprile Ceferin al quotidiano sloveno Ekipa – In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio. Tuttavia, mi sono informato e la situazione è gravissima”.

Vendetta pazzesca di Ceferin, il Barcellona rischia grosso

Del procedimento se ne sta occupando attualmente la Procura civile spagnola, mentre per quanto riguarda il campionato, la questione è prescritta e non potrà avere conseguenze a livello sportivo, come aveva spiegato lo stesso Ceferin. In Spagna però sono convinti che la Uefa, attraverso il proprio Comitato etico e disciplinare, potrebbe prendere una decisione prim’ancora che esca la sentenza sul caso Negreira.

L’ha confermato in queste ore il quotidiano AS, secondo cui “la UEFA potrebbe decidere di scavalcare il Comitato per sanzionare immediatamente il Barcellona ed escluderlo dalla prossima edizione della Champions League. Del resto, qualche giorno fa lo stesso Ceferin aveva definito la situazione come una delle più gravi che abbia mai visto nel calcio”.