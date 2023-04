Calciomercato Juventus, annuncio sul suo futuro: Gundogan vuota il sacco

Calciomercato Juventus, annuncio dal diretto interessato sul suo futuro: tutti i dettagli svelati dal giocatore.

C’è sempre grande interesse per un possibile colpo alla Khedira. Un profilo già di una certa età ma con dei numeri importanti. Il caso del top player in uscita, a parametro zero, potrebbe nuovamente avere uno stravolgimento.

A parlare direttamente della situazione ci ha pensato il giocatore stesso che, come riportato dallo ‘Sky Sport DE’ ha parlato chiaramente sul suo percorso futuro e sulla possibilità di cambiare squadra.

Gundogan esce allo scoperto: “Futuro? Non ho ancora deciso”

Il centrocampista tedesco, capitano del Manchester City, è un giocatore che per diverso tempo è stato accostato anche alla Juventus ma nelle ultime settimane sembrava, ormai, decisivo il suo passaggio al Barcellona di Xavi nella prossima stagione. Situazione che però, a detta dello stesso interessato, non è ancora per nulla decisa. Proprio alla possibilità di vederlo in Spagna nella prossima stagione, così Gundogan ha risposto ai giornalisti.

“Il mio futuro non è ancora deciso. Certo, ci sono colloqui ma non entrerò nei dettagli ora. Sono felice di essere qui al Manchester City e di esserne, anche, capitano. Ma, per ora, non ho ancora deciso concretamente sul mio futuro”. Insomma, per il momento, il giocatore non vuole sembrarsi sbilanciare sulla sua prossima squadra. Certamente, la Juventus continua ad essere sullo sfondo in caso di possibile nuovo ripensamento anche se i blaugrana sembravano, comunque, il club con maggiori possiibilità.