Almeno 35 milioni, addio Juventus: l’Inter ha pescato il jolly

La Juventus abbandona definitivamente la pista che porta al big: sorpasso dell’Inter, affare da 35 milioni di euro

L’Inter ha staccato il pass per la seminale di Champions League dopo 13 anni dall’ultima volta. A distanza di 20 anni affronterà di nuovo il Milan in semifinale in un doppio derby europeo che si preannuncia infuocato.

I nerazzurri hanno una doppia faccia, quella spettacolare e cinica in Champions e quella spaesata e svogliata in campionato. Certamente il cammino dell’Inter è stato fin qui troppo altalenante ed essere già fuori dalla lotta scudetto a 8 giornate dalla fine è certamente un fallimento per il club. La rosa di Simone Inzaghi ha mostrato delle lacune non da poco, soprattutto nel reparto offensivo dove gli attaccanti si sono presi dei periodi di pausa troppo lunghi. Basti pensare a Edin Dzeko che non segna da circa 3 mesi; Correa prima del gol di ieri al Benfica non andava a segno addirittura da ottobre. Lautaro ha vissuto un mese di digiuno e Lukaku non segna su azione dalla prima giornata di campionato. Un reparto che ha mostrato limiti notevoli e che sicuramente avrà bisogno di alcuni interventi di mercato a fine stagione. L’Inter ha individuato un profilo che potrebbe diventare uno dei primi obiettivi di mercato. L’inserimento del club lombardo potrebbe mandare fuori gioco la Juventus.

Juventus, game over per Lindstrom: assalto dell’Inter

Secondo quanto riportato da ‘Ekstra Bladet’, l’Inter sarebbe concretamente sulle tracce di Jesper Lindstrom, trequartista dell’Eintracht Francoforte.

Il classe 2000 danese è un vero e proprio gioiello che si sta mettendo in mostra in Bundesliga dove già ha collezionato 7 gol e 4 assist in 22 presenze. In totale ha timbrato 9 reti in stagione, considerando anche la Champions League e la coppa di Germania. Lindstrom è legato all’Eintracht fino al 2026 ma con le tante richieste in giro per l’Europa, non sarà facile per il club tedesco trattenerlo. Uno dei maggiori problemi dell’Inter di quest’anno è avere un giocatore che salti l’uomo e crei superiorità numerica. Lindstrom sarebbe il profilo ideale proprio per questo. Trequartista moderno, dinamico e che sa far gol. Anche la Juventus è sulle sue tracce ma per motivi economici sembra intenzionata a lasciar perdere. Oltre al fatto che su di lui ci sono già gli occhi del Borussia Dortmund ma anche di Arsenal, Liverpool e Tottenham. Lindstrom al momento ha una valutazione di 35 milioni di euro, cifra proibitiva anche per l’Inter che, però, potrebbe recuperare qualcosa da eventuali cessioni.