Operato prima della Juventus: ora è UFFICIALE

Inter-Juventus, ieri il titolarissimo è stato operato e adesso seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane: tutti i dettagli.

La super sfida di Coppa Italia è ormai prossima. I bianconeri affronteranno, nella sfida decisiva, l’Inter di Simone Inzaghi e da lì si stabilirà il passaggio in finale. C’è molta attesa per questa sfida ma tra le file dei nerazzurri potrebbe non esserci un titolarissimo.

Adesso è ufficiale, infatti, che nella giornata di ieri il difensore centrale è stato sopposto ad un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare presso la ‘Clinique du Sport’ di Merignac. Per, ora, quindi il giocatore Milan Skriniar seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane.

Inter-Juventus, il ritorno di Coppa Italia si avvicina: Skriniar non ci sarà

Tra le fila dei nerazzurri mancherà uno dei titolarissimi in difesa, il centrale di Inzaghi dovrà seguire un percorso riabilitativo e non sarà, dunque, presente per il ritorno contro la Juventus. La sfida è di un importanza assoluta per i bianconeri che, in caso di buon risultato, riuscirebbero ad ottenere un traguardo fondamentale come la qualificazione nella finale della competizione.

Obiettivo chiaramente prioritario, quello della vittoria della Coppa Italia come, anche, la conquista dell’Europa League: altra realtà da non sottovalutare. Stasera ci sarà già un possibile verdetto europeo ma…i tifosi aspettano anche impazientemente l’incontro contro i nerazzurri che dirà tantissimo sulla stagione. Non ci resta che attendere il verdetto sul campo, sfida prevista per mercoledì 26 aprile.