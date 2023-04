Restituiti i punti alla Juventus: UFFICIALE, ecco la nuova classifica

Restituiti i punti alla Juventus, adesso è ufficiale. Ecco come cambia la classifica in Serie A dopo la sentenza del Collegio di Garanzia.

Dopo settimane e settimane di attesa, è finalmente arrivato uno dei responsi maggiormente attesi nel nostro campionato, riguardante la posizione e il futuro prossimo della Juventus, destinati a dipendere anche da una data, come quella odierna, che potrebbe avere un sapore quasi storico.

In un momento molto delicato e importante, contraddistinto anche dalla fuoriuscita di notizie e retroscena su questioni che si credeva da tempo archiviate come Calciopoli, hanno generato importantissima attenzione le tante vicende legate all’inchiesta in casa bianconera per l’ormai tristemente noto caso plusvalenze.

Dopo le tante discussioni e speculazioni generate nel periodo del Mondiale in Qatar, è arrivata la prima decisione sui presunti illeciti del club legati ad un modus operandi che ha generato la nascita del detto caso legato alle operazioni di Paratici e colleghi.

Queste ultime hanno generato tanti cambiamenti endogeni al club, con l’addio di personaggi di spicco, a partire da Andrea Agnelli.

Juventus, sentenza UFFICIALE e restituzione immediata: come cambia la classifica

In termini sportivi, al netto di ripercussioni psicologiche che hanno toccato la squadra di Allegri nelle settimane immediatamente successive alla prima detrazione di punti, si è assistito più in generale ad un ribaltone in Serie A che ha aggiunto imprevisti e nuovi fattori ad una corsa in Champions che fino a qualche minuto fa aveva vissuto la grande incognita relativa a quella che sarebbe stata la decisione finale sull’eventuale ritrattazione dei punti sottratti.

I legali della Juventus hanno cercato di concentrarsi sulla violazione delle norme di diritto, legate alla doppia archiviazione dello scorso anno che, nell’ottica bianconera, non avrebbe potuto portare ad una riapertura del processo.

Dopo la riunione presso il Salone d’Onore nel Coni, iniziata intorno alle 14.30, è arrivata la decisione che ha rinviato il tutto ad un nuovo procedimento: e intanto i 15 punti di penalizzazione sono stati restituiti, in attesa di una nuova sentenza!