Riscritta la nuova classifica: Juventus a pari ‘punti’ col Napoli. Ecco tutti i numeri.

Momento particolare quanto delicato in casa Juventus, laddove si stanno vivendo delle ore molto importanti e delicate, decisive ai fini di quelle che saranno le valutazioni della società sull’immediato e prossimo futuro.

Questo anche alla luce di una sentenza attesa nelle prossime ore e che potrebbe ribaltare una situazione in classifica ormai cristallizzatasi in casa bianconera. Dopo il ritorno sui campi della Serie A, infatti, la squadra di Allegri si è vista sottrarre dalla giustizia sportiva quindici punti in classifica per i presunti illeciti legati al caso plusvalenze che hanno portato Vlahovic e colleghi a passare dalla zona Champions alla regione in classifica immediatamente antistante il perimetro segnante la differenza tra chi rimarrà in Serie A e chi retrocederà in Serie B.

Risuonano ancora come monito, ad esempio, le parole di Allegri in quelle settimane, caratterizzate da tante difficoltà ma anche dal più puro sciorinamento da parte del livornese delle proprie qualità di gestore.

Nuova classifica Juventus e primato condiviso col Napoli: si pensa già al prossimo campionato

Non a caso, il tecnico, presentò la gara con la Salernitana come uno scontro fondamentale per la salvezza, nella piena ottica di un ragionamento step by step, risultato poi cruciale per affrontare con maggiore serenità e minori ansie il delicato momento.

Questo si è riflesso in un cammino pian piano rivelatosi sempre più felice, seppur macchiato da qualche passo falso importante che ha comunque portato la Juventus a vivere difficoltà impedenti di trovare la nobile continuità di fine 2022.

Ciò non toglie, comunque, che la squadra bianconera possa, almeno sulla carta, vantare una presenza sul podio, in attesa di un responso definitivo ufficiale sull’ormai discussissima questione penalizzazione. Per ora, si segnalino le quote Snai relative alla prossima vincitrice del campionato. Ci riferiamo alla stagione 2023/2024, per la quale i bianconeri sarebbero sullo stesso piano del Napoli (sempre più vicino allo storico trionfo), come emerge dalla seguente ‘classifica’.

VINCITRICE Serie A 2023/2024

Juventus3,50

Napoli3,50

Inter4,50

Milan5,50

Roma12

Lazio12

Atalanta33

Monza100

Fiorentina100

Sassuolo250

Torino250

Bologna500

Udinese500

Altro100