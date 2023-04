Sentenza Juventus UFFICIALE: il primo acquisto ‘estivo’ è segnato

Sentenza Juventus, UFFICIALE: il primo acquisto estivo della formazione bianconera è segnato. Ecco quello che ha deciso il Coni

Se la Juventus almeno per il momento è tornata ad avere in classifica i quindici punti in attesa di un nuovo processo dopo la sentenza ufficiale del Coni, lo stesso organo preposto a valutare il ricorso dei bianconeri ha indicato già quello che dovrà essere il primo acquisto della società del presidente Ferrero nella prossima stagione.

Sì, perché se per quanto riguarda i punti di penalizzazione, la Juventus può stare tranquilla – o almeno, a quanto pare, non saranno quindici quelli che verranno inflitti – dall’altro lato è stato rigettato il ricorso del direttore dell’area tecnica Federico Cherubini. Insomma, la Juve, per il prossimo anno, ha bisogno di un nuovo direttore sportivo. E i nomi che sono circolati nel corso delle ultime settimane e in generale negli ultimi mesi ve li riproponiamo.

Sentenza Juventus ufficiale, Cherubini dice addio

Cherubini, è evidente, non potrà essere il prossimo gestore delle operazioni di mercato, e adesso la Juve per una figura così importante deve tornare sul mercato. Nel corso degli ultimi mesi sono state molte le voci che hanno visto protagonista principalmente Giuntoli, diesse del Napoli.

Ma non solo, la pista calda porterebbe a Massara del Milan, con il quale la Juventus secondo quelle che sono state alcune indiscrezioni di mercato avrebbe già avuto qualche contatto. In generale però le valutazioni anche nel merito di questo verranno fatte solamente alla fine della stagione. In questo momento c’è solo una cosa da pensare: il passaggio del turno contro lo Sporting.