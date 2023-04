Plusvalenze Juventus, UFFICIALE: arriva la decisione del Collegio di Garanzia sulla questione penalizzazione.

La detrazione dei quindici punti alla squadra di Allegri ha rappresentato certamente una delle questioni più calde e importanti di questi ultimi mesi, in grado di avere veemente impatto su plurimi aspetti, non solamente legati al mondo Juventus.

Più in generale, si può dire di aver assistito ad un campionato particolare fino a questo momento, contraddistinto sin dal principio dalla grande incognita legata alla caduta in medias res dei Mondiali in Qatar e, consequenzialmente, da un’impostazione che ha differenziato il percorso della corrente Serie A da quelli ordinari.

L’ingerenza dello stop per il massimo evento calcistico FIFA e la ripresa della competizione dopo circa un mese è stato un fattore non trascurabile, che ha però avuto meno peso di quanto ci si potesse aspettare.

I cambiamenti più importanti sembravano poter interessare il Napoli, atteso a inizio 2023 da una serie di impegni che parevano condannarlo a perderle punti in classifica e un primato che ha invece saputo conservare fino a questo momento e che porterà gli uomini di Spalletti, con ogni probabilità, a vincere il tanto atteso e anelato tricolore.

Penalizzazione Juventus, ecco la sentenza

Le novità più massicce, non strettamente legate alla pausa di cui detto sopra, hanno toccato soprattutto la Juventus, brava dal mese di ottobre in poi nel rimettersi su una carreggiata inizialmente perduta ma rinvenuta e degnamente seguita fino allo stop di novembre.

Proprio durante il Mondiale in Qatar, come ricorderete, iniziarono a sollevarsi i primi grandi polveroni su una questione plusvalenze che ha generato analisi e inchieste anche presso altre società, con cambiamenti e impatti immediati e importantissimi soprattutto tra le fila bianconere.

Tante le novità endogene e le ‘teste saltate’, con l’addio di Agnelli e di quanti siano stati visti coinvolti in un’inchiesta che ha caratterizzato tutti questi mesi e della quale si parlerà ancora a lungo. In termini sportivi, la grande novità generata dalle indagini è stata rappresentata dalla detrazione di quindici punti in classifica alla squadra di Allegri, vistasi espulsa da quel podio che si era correttamente meritata e conquistata sul campo.

Il mister livornese ha fino a questo momento ragionato su una doppia classifica, nella speranza di un ripristino dei punti ottenuti sul campo. In questi minuti, proprio su quest’aspetto, il Collegio di Garanzia, ha dato un responso da tempo atteso e fissato a fine marzo, quando si decise di porre in data odierna la seduta del Collegio di Garanzia del Coni, per discutere il ricorso bianconero postumo alla sentenza della Corte d’Appello Federale: e proprio in questi istanti è arrivata la sentenza: per il momento alla Juventus sono stati restituiti i 15 punti in classifica in attesa di una nuova sentenza della corte d’appello federale. Sì, tutto rinviato. Ma intanto la Juve torna in zona Europa!