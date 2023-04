Dybala di nuovo bianconero: lo vogliono a tutti i costi

Dybala tornato protagonista con la Roma, adesso, ha di nuovo un fascino bianconero: i dettagli della potenziale trattativa.

Si è parlato a lungo, ieri, della prestazione di Dybala che in un certo senso ha deciso la qualificazione della Roma, che proprio come la Juventus, ha raggiunto le semifinali di Europa League.

Tra i protagonisti del match c’è stato proprio la Joya. L’attaccante 29enne argentino, ieri, ha deciso la gara che adesso porta la Roma ad un traguardo importante: lo stesso che ha la Juventus, entrambi i club italiani hanno raggiunto la semifinale del torneo. Ma, come si legge proprio dall’indiscrezione, adesso Dybala ritorna al centro del mercato.

Dybala, lo vogliono i bianconeri: Newcastle interessato

Stando, infatti, all’indiscrezione, Paulo Dybala starebbe già attirando squadre ai vertici economici come, appunto, il Newcastle degli sceicchi che l’avrebbe messo nel mirino come potenziale nuovo acquisto.

Come confermano le indiscrezioni di ‘NUFC’, Paulo avrebbe attirato l’attenzione vista la nuova forma ritrovata a Roma e la sua volontà di decidere match importanti. Il campione del mondo è attualmente in formissima e, dunque, il Newcastle, nel mercato estivo, potrebbe farsi sotto con un’offerta importante. Non ci resta che attendere il possibile verdetto ma adesso la Roma potrebbe avere già offerte importanti per il loro uomo chiave. Ovviamente si tratterebbe di una squadra come il Newcastle, in piena ascesa e con un importante tesoretto economico a disposizione, pronta a rilanciarsi a livello internazionale ma soprattutto in Premier League.