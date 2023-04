Calciomercato Juventus, pronto ritorno: Tudor non sta più nella pelle

Calciomercato Juventus, il ritorno è pronto: Tudor non vede l’ora che le cose possano andare così. Ecco quello che potrebbe succedere

Ha diversi elemento in giro per l’Europa la Juventus. Elementi in prestito che alla fine di questa stagione torneranno alla base. Anche quelli che evidentemente non rientrano più nei piani della Vecchia Signora che ha cercato di cederli in maniera definitiva ma che non ci è riuscita.

Parliamo di Arthur ad esempio, adesso al Liverpool di Klopp dove il campo praticamente non lo ha mai visto. E possiamo parlare anche di un altro uomo che, più o meno, ha avuto lo stesso destino del brasiliano. Lo svizzero Zakaria, al Chelsea, ha giocato pochissimo, forse meno di quanto lo avrebbe fatto rimanendo a Torino ad essere sinceri. Ed è ovvio che i Blues, che hanno in mente di stravolgere ulteriormente la squadra per la prossima stagione, non hanno nessuna intenzione di riscattarlo. Tornerà a Torino, ma per poco, c’è già chi lo avrebbe messo nel mirino.

Calciomercato Juventus, Tudor vuole Zakaria

Secondo quanto riportato da Footmercato, ci sarebbe il Marsiglia di Tudor pronto a fiutare l’affare Zakaria per la prossima stagione. L’allenatore croato – accostato, come sappiamo, anche alla Juventus – lo vorrebbe nel suo reparto centrale la prossima stagione. E la Juventus, ovviamente, non si opporrebbe a questa voglia dell’ex di prendersi il centrocampista.

Ovvio che si dovrà comunque trovare un accordo economico per il calciatore: e magari si potrebbe cercare un’operazione in prestito con obbligo di riscatto il prossimo anno che la Juventus, a sensazione, accetterebbe volentieri questo tipo di offerta visto che avrebbe la certezza di aver salutato per sempre il giocatore. Che è durato solamente sei mesi a Torino.