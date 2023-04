“Fallimento o Serie D”: l’annuncio del presidente è una mazzata

Ci si sta avvicinando a grandi passi verso un nuovo weekend di calcio in serie A con tanti appuntamenti molto importanti.

Il campionato si sta ormai avviando alle sue battute finali e nelle ultime ore c’è stata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che di fatto ha restituito ai bianconeri i 15 punti in classifica. Riportando la squadra di Allegri in piena lotta per la zona Champions League.

Ci sarà da lottare parecchio per tutti nelle prossime giornate, dunque grande concentrazione e emozioni assicurate. Del resto ci si sta giocando una stagione intera. Le prospettive sono ottime per la formazione bianconera, ma ci sarà da lottare. Anche perché specie chi sta nei bassifondi darà il massimo per sovvertire i pronostici.

Sampdoria a rischio: le parole dell’ex presidente Garrone

In serie A nelle prossime settimane c’è il rischio di dover parlare anche di altre vicende che poco hanno a che fare con un pallone che rotola nel campo di calcio. Stiamo parlando del futuro della Sampdoria, squadra che è molto vicina alla retrocessione in serie B ma che rischia anche oltre.

L’ex presidente del club blucerchiato Garrone infatti ai microfoni di Telenord si è espresso in modo molto chiaro su quello che potrebbe essere futuro della società genovese. “Nessuno potrà fare degli investimenti, visto che la legge non consente di farli su società che sono in perdita. E la Sampdoria lo è. Sarebbe al di fuori delle norme. Per questo motivo se il piano Barnaba non andrà a buon fine, alla Samp non resterà che il fallimento e la serie D”. Sarebbe davvero un peccato per il calcio italiano, un duro colpo per tutto il movimento, vedere i blucerchiati costretti di fatto a ripartire dai dilettanti.