Incubo Brozovic, per la Juventus è notta fonda: Allegri “perde” il mediano

Incubo Brozovic, i nerazzurri avrebbero già un piano B nel caso in cui il centrocampista croato dovesse partire.

E così in Champions League sarà Euroderby, a distanza di vent’anni esatti dall’ultima volta. Inter e Milan si affronteranno a maggio in una doppia stracittadina da brividi.

In palio c’è un biglietto per Istanbul, sede della finalissima della coppa dalle grandi orecchie, dove la vincente affronterà una tra Real Madrid e Manchester City, le due corazzate che si sfideranno nell’altra semifinale. Un traguardo insperato ad inizio stagione, che potrebbe cambiare le prospettive delle due milanesi. Arrivare tra le prime quattro della competizione significa infatti garantirsi un bel po’ di introiti, alcuni dei quali potranno essere investiti nel prossimo mercato estivo. Un discorso che riguarda principalmente la società nerazzurra, che tra qualche mese rischia di dover dire addio ad un big per questioni di bilancio. Beppe Marotta, amministratore delegato del club, presto dovrà dire addio ad uno dei perni della difesa di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Milan Skriniar, che a gennaio ha trovato l’accordo con il Psg e si trasferirà a Parigi a zero.

Incubo Brozovic, Galetti: “Tra le alternative anche Frattesi”

Ma da ieri, per l’Inter, sopraggiunge anche un altro problema. Dopo la restituzione dei 15 punti alla Juventus la classifica è stata nuovamente stravolta. E il rischio che i nerazzurri restino fuori dalla prossima Champions League diventa molto concreto.

Nel peggiore degli scenari è assai probabile che Marotta dovrà privarsi di qualche giocatore. Uno di quelli che potrebbero partire è Marcelo Brozovic. In caso di addio da parte del croato, a quanto pare, l’ad nerazzurro avrebbe già un piano B. Che si chiama Davide Frattesi, giocatore finito pure nel mirino della Juve “L’Inter valuterà il mercato in uscita rispetto alle offerte che arriveranno – ha detto ieri il giornalista Rudy Galetti, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay – Per quello ci sono tanti punti di domanda rispetto alla rosa del prossimo anno, ma ci sono tanti punti di domanda sulle possibile offerte che potrebbero arrivare. Nel caso dovesse partire Brozovic, la lista di centrocampisti seguiti dai nerazzurri è lunga. Tra questi segnalo i profili di Kessiè e Frattesi“.