Juventus, date e orari della 33esima e 34esima giornata di serie A

Per la Juventus ci sono all’orizzonte nuove sfide, con la missione a questo punto di blindare il piazzamento utile per la prossima Champions League.

La squadra di Allegri ha visto restituiti i 15 punti in graduatoria. E adesso si trova al terzo posto in classifica, senza dimenticare la semifinale di Europa League nella quale dovrà affrontare il Siviglia.

Rush finale dunque in serie A con la missione di arrivare il più in alto possibile. Sono state rese note le date e gli orari delle partite dei bianconeri relative alla 33esima e alla 34esima giornata. Il 3 maggio alle ore 18 si giocherà Juventus-Lecce, sfida da non sottovalutare quella contro i salentini. Il 7 maggio altra trasferta molto impegnativa, ovvero Atalanta-Juventus. Uno scontro diretto per la zona Champions League. Fischio d’inizio alle 12.30.