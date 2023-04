Nuovo affare Juventus-Bayern Monaco: ha chiesto la cessione

Nuovo affare Juventus-Bayern Monaco, il giocatore è stufo di restare sempre in panchina ed in estate vuole cambiare aria.

Eliminati dalla Champions League ai quarti di finale per il terzo anno di fila e con il fiato sul collo del Borussia Dortmund in campionato. Per il Bayern Monaco è un momento particolare, inedito per una squadra che nelle ultime stagioni ha fatto il bello e il cattivo tempo, soprattutto in patria. Stavolta invece, quello che sarebbe l’undicesimo titolo consecutivo, non è affatto scontato che finisca nella immensa bacheca dei bavaresi.

Il Bayern è sempre primo in classifica in Bundesliga ma sono solo due i punti di vantaggio sui loro storici rivali, che quest’anno ci credono davvero ed hanno tutto per rovesciare una “dittatura” che dura da oltre un decennio. Si prospetta in ogni caso un finale più movimentato rispetto a quelli a cui ci avevano abituati Muller e compagni. Che un mese fa si sono affidati a Thomas Tuchel, ex allenatore di Psg e Chelsea, chiamato per sostituire Julian Nagelsmann, esonerato a sorpresa a marzo durante la pausa per le nazionali. La sensazione è che in estate, al di là di come finisca il campionato, potrebbero cambiare molte cose, con il nuovo tecnico che ha intenzione di svecchiare ulteriormente la rosa.

Nuovo affare Juventus-Bayern Monaco, Mazraoui sul piede di partenza

Chi potrebbe salutare dopo un anno in Baviera è Noussair Mazraoui, arrivato la scorsa estate dall’Ajax a parametro zero. Il terzino marocchino, seguito a lungo anche da diversi club italiani tra cui la Juventus, non è soddisfatto del suo primo anno in Germania.

🚨Noussair Mazraoui is open to leaving Bayern Munich.🔴#FCBayern ⚠️There are clubs in England and Spain linked with the Dutch right-back.🇳🇱 pic.twitter.com/1Ce7a9BYVl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 21, 2023

Limitato dai problemi fisici, finora ha trovato pochissimo spazio, collezionando a malapena 20 presenze tra coppe e campionato. Minutaggio che si è ridotto ancora di più dopo l’arrivo a gennaio di Joao Cancelo dal Manchester City. “Sono deluso dalla mia situazione attuale. Ho iniziato qui prima del Mondiale, ora sono in forma, ma non ho minuti per giocare, non sono nemmeno la seconda o la terza scelta. È troppo presto per parlare del mio futuro, ma così non va bene”, ha detto Mazraoui al media tedesco “Abendzeitung”. Anche l’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur sposa la tesi dell’addio, dicendo che per lui ci sono già numerose offerte, sia dalla Spagna che dall’Inghilterra. Per la Juve, insomma, un nome che potrebbe tornare improvvisamente d’attualità.