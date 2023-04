Pressing asfissiante di Ceferin, nuova mazzata: “Juventus fuori dalle Coppe”

Pressing asfissiante di Ceferin: ieri la sentenza sulla Juventus ha rimesso per un poco la classifica a posto. Ma potrebbe succedere di tutto

Ieri la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che ha tolto la penalizzazione alla Juventus rispedendo indietro il processo che si dovrà rifare, ha rimesso la classifica dei bianconeri per un poco a posto. Anche se, ovviamente, non è ancora definitiva.

Servirà ancora del tempo per capire realmente come si chiuderà questa stagione, anche se, così come vi abbiamo spiegato ieri, i tempi non dovranno essere per forza così lunghi: anzi, potrebbe succedere tutto nel prossimo mese di maggio, prima della chiusura del campionato di Serie A. Sarebbe opportuno anche se la sensazione è che difficilmente sarà in questo modo. Vedremo quello che succederà ma intanto anche la Uefa, secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola questa mattina, sta valutando di prendere dei provvedimenti. Si sapeva anche questo. Ma andiamo a scoprire cosa scrive, oggi, il quotidiano romano.

Sentenza Juventus, il pressing di Ceferin

“Non a caso, il procuratore Chinè aveva chiesto nell’ultimo processo d’appello, che lo svantaggio dovesse portare la Juve dietro la Roma allora quarta, togliendole la Champions. In caso di penalizzazione, il discorso resterebbe in tavola, ma se il percorso primo-secondo-ultimo grado si concludesse dopo il 30 giugno a quel punto la sanzione dovrebbe essere scontata nel prossimo campionato. La Uefa fa pressione dall’alto, è lì pronta a escludere la Juventus dalle Coppe, senza nessun ulteriore slittamento“.

Abbiamo riportato fedelmente quanto scritto dal giornale. Quindi Ceferin starebbe valutando in ogni caso una estromissione dalle Coppe per la Juventus. Chissà come il massimo dirigente UEFA sta vivendo il cammino in Europa League della Vecchia Signora che adesso è in semifinale contro il Siviglia e vede da vicino l’ultimo atto. Lui vorrebbe vedere la Juve fuori ovviamente, per la questione Superlega nonostante non ci sia in società nemmeno più Agnelli. E intanto una decisone, lo sloveno, la potrebbe prendere in ogni modo, nonostante il processo possa anche finire in maniera diversa e con i bianconeri tra i primi quattro.