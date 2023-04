Hanno scelto Keita: boom boom Juventus, c’è il via libera

Calciomercato Juventus, hanno scelto Keita e per prenderlo hanno deciso di cedere il giocatore. Via libera per Allegri. C’è il ritorno

Il ritorno in Serie A adesso è possibile. Anche perché le informazioni che arrivano dalla Spagna lo danno ufficialmente come partente al termine di questa stagione. Insomma, un via libera vero e proprio per la Juventus, che lo aveva nel mirino quando lo stesso era nel nostro campionato e che non lo ha mai perso di vista.

Secondo todofichajes.com infatti l’Atletico Madrid ha deciso di fare un’offerta importante sotto l’aspetto economico al centrocampista in scadenza del Liverpool Keita. E non solo: per monetizzare qualcosa, e aumentare quindi anche l’appeal nei confronti del giocatore che avrebbe la certezza assoluta di una maglia da titolare, Simeone avrebbe deciso di chiudere in maniera definitiva le porte ad una permanenza di De Paul il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, via libera per De Paul

L’argentino quest’anno ha vissuto un campionato a fasi alterne. Assente completamente nella prima parte di stagione quando il pensiero era solo ed esclusivamente rivolto verso il Mondiale; presente in questa seconda parte, dove gioca quasi sempre dall’inizio.

Ma anche per via di alcuni screzi avuti all’inizio dell’anno con Simeone, un suo addio ormai sembra certo. E la Juve, per 30-35 milioni di euro – sarebbe questa la cifra che i Colchoneros chiederebbero per il giocatore – potrebbe riportare in Serie A un elemento che faceva la differenza con la maglia dell’Udinese, e figuriamoci quello che potrebbe fare con quella bianconera addosso. Bianconera di Torino, ovviamente, in questo caso. Insomma, il via libera c’è. E l’occasione pure. Serve “solamente” lo scatto decisivo.