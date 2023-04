Bye bye Juventus, accordo gratis con il Barcellona: firma imminente

Il calciomercato della Juventus è di fatto sempre aperto, specie in questo momento dell’anno nel quale si deve pensare già al futuro.

Ci stiamo avviando a chiudere una stagione piena di emozioni per la squadra di Max Allegri. Che a poche settimane dalla conclusione dei giochi è pienamente in corsa per un posto in Champions League, e sta cercando di arrivare in fondo ad Europa League e Coppa Italia.

Vincere questi trofei sarebbe senz’altro una grande soddisfazione per una tifoseria che continua comunque ad essere preoccupata per le vicende extra campo della società. La programmazione della Juventus in ogni caso va avanti, la dirigenza guarda al futuro e a quei giocatori che dovrà portare a Torino per far rimanere la squadra competitiva sia in Italia che in Europa. Con tanti obiettivi messi da tempo nel mirino.

Juventus, niente Firmino: è ad un passo dal Barcellona

Si è parlato anche di un possibile futuro in Italia per un centravanti che ormai ha superato i trent’anni ma rimane pur sempre un bomber affidabile. Stiamo parlando di Roberto Firmino, il cui ciclo al Liverpool sembra ormai arrivato al termine. In estate infatti è destinato a cambiare aria.

Le possibilità di un rinnovo con i Reds infatti sono ormai quasi nulle, l’attaccante brasiliano è destinato ad andare via a parametro zero. Chi non vorrebbe ingaggiare un giocatore del genere senza spendere niente per il cartellino? La lista delle pretendenti dunque è lunga, anche in Italia si era parlato per lui di un possibile interesse della Juventus e della Roma. Ma a quanto pare il calciatore avrebbe già preso la sua decisione. Come scrive il “Daily Mail” infatti Firmino sarebbe ad un passo dall’accordo con il Barcellona. E dunque potrebbe proseguire nella Liga la sua carriera.