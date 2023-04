Gravina grazia Lukaku: il belga ci sarà contro la Juventus

Gravina cambia la sua decisione e annulla la squalifica di Romelu Lukaku: il belga ci sarà nel ritorno di Coppa Italia contro la Juventus

La polemica attorno a Juventus-Inter continua a distanza di settimane, in merito all’episodio dell’Allianz Stadium durante la semifinale di Coppa Italia.

Episodio che si è scatenato dopo il gol su rigore di Romelu Lukaku che ha esultato sotto la curva della Juventus. L’arbitro lo ha sanzionato con il secondo giallo e la conseguente espulsione, scatenando un caos attorno a questa scelta. La vicende è proseguito a fine partita e ha visto coinvolti in particolare Handanovic e Cuadrado che non ci saranno nella gara di ritorno, entrambi espulsi. La vicende di Lukaku ha fatto emergere nuovamente la questione legata al razzismo, nello specifico in merito ai cori di alcuni tifosi bianconeri nei confronti dell’attaccante nerazzurro al momento del rigore. L’Inter si è opposto alla decisione su Lukaku, che non avrebbe dovuto giocare la gara di ritorno, sostenendo come l’attaccante sia l’unica vittima in questa situazione. Adesso, però, è arrivato il cambio di marcia da parte della Federcalcio.

Juventus, Lukaku torna per la semifinale di ritorno: la decisione di Gravina

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha deciso di ‘graziare’ “in via eccezionale e straordinaria” Romelu Lukaku.

Di seguito il provvedimento della Federcalcio sulla decisione in merito all’attaccante dell’Inter: “Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo è elemento fondante dell’ordinamento sportivo”. ‘Big Rom’, quindi, torna disponibile per la semifinale di ritorno tra Inter e Juventus, in programma mercoledì a San Siro. Un ritorno molto importante per i nerazzurri, in un momento in cui i tanti impegni stanno togliendo parecchie energie agli attaccanti. Poter contare anche su Lukaku sarà fondamentale per Simone Inzaghi che può conquistare la seconda finale consecutiva di Coppa Italia con l’Inter.