Juventus prima, Milan secondo: la storia si ripete, tifosi in delirio

La Juventus occupa il primo posto, avanti al Milan che insegue al secondo: tifosi in delirio

Spesso la domanda viene quasi spontanea, quale è la squadra con più tifosi in Italia? Una domanda sentita e risentita ma che non sempre trova una risposta concreta e precisa.

Si dice spesso che si può cambiare tutto: casa, città, moglie, paese, ma non la squadra del cuore. In realtà dai dati non sembra essere esattamente così. Infatti i dati relativi al numero di sostenitori delle diverse squadre italiane cambiano di anno in anno. Il dato è non solo una semplice curiosità per gli appassionati, ma anche un indicatore tenuto in grande considerazione da parte della Lega Serie A nell’elargizione dei premi stagionali da assegnare ai vari club. Dal 2001 una ricerca periodica multicliente, Sponsor Value di StageUp e Ipsos, si occupa di monitorare e aggiornare la classifica dei tifosi delle varie squadre italiane. Un dato che aumenta anche l’hype attorno a un club, soprattutto in un mondo dominato dai social network, dove i tifosi sono sempre più protagonisti dell’evento.

Juventus club con più tifosi in Italia: la classifica completa

Durante l’ultimo monitoraggio eseguito ad agosto 2022, all’inizio della stagione sportiva 2022-23, si è evinto intanto che, al termine della serie A 2021-22, i tifosi delle squadre di Serie A hanno subito una contrazione dello 0,16%, scendendo a 24 milioni e 562mila.

Una flessione costante e significativa. Basti pensare che al termine della stagione 2018-19 i tifosi erano quasi 700mila in più. Un dato certamente che fa riflettere, guardando anche le tifoserie degli altri club europei e non solo. Dopo la pandemia Covid, la presenza dei tifosi è diminuita del 2,5%. Rimane una sostanziale differenza tra piccoli e grandi club ma ultimamente anche tra i top club italiani c’è una differenza non indifferente. La classifica completa vede la Juventus come il club con il maggior numero di tifosi in Italia. Segue il Milan al secondo posto, con l’Inter terzo e Napoli e Roma rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Juventus: 8.056.000.

Milan: 4.167.000.

Inter: 3.919.000.

Napoli: 2.636.000.

Roma: 1.818.000.

Fiorentina: 621.000.

Lazio: 520.000.

Torino: 450.000.

Atalanta: 314.000.

Bologna: 310.000.

Sampdoria: 242.000.

Hellas Verona: 196.000.

Monza: 190.000.

Lecce: 180.000.

Udinese: 179.000.

Salernitana: 135.000.

Sassuolo: 77.000.

Cremonese: 67.000.

Spezia: 67.000.

Empoli: 48.000.

La Juventus, insieme a Inter e Milan nel totale dei tifosi racchiude due terzi del tifo totale italiano con una percentuale vicina al 67%. Il Milan, ad esempio, nell’ultimo biennio ha visto un incremento dei tifosi del 13%, complice la vittoria dello scudetto. L‘Inter, invece, nonostante lo scudetto vinto nel 2021 è rimasta ferma a 3,9 milioni, senza grandi picchi l’alto o verso il basso. In leggera crescita il numero dei sostenitori del Napoli (2,6 milioni) che potrebbe ulteriormente aumentare dopo lo scudetto ormai quasi acquisito. Stabile, invece, il tifo della Roma (1,8 milioni).