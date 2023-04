Polveriera Juventus: rassegna subito le dimissioni

In casa Juventus si sta cercando di chiudere nel migliore dei modi l’attuale stagione per poi guardare con ambizione nel futuro.

La formazione di Allegri si trova a lottare su tre fronti quando ormai manca pochissimo alla conclusione di questa stagione che i colori bianconeri è stata molto tribolata. Vincere l’Europa League e la Coppa Italia sarebbe una grande soddisfazione, così come ottenere uno dei primi quattro posti della graduatoria.

La Juventus è però oggetto di diverse inchieste e i tifosi sono preoccupati da quello che potrebbe essere il futuro del club. Nel frattempo però si deve guardare al presente, a dare il massimo in campo. Con diversi giocatori che sembrano avvicinarsi alla conclusione della loro avventura torinese. Potrebbero non essere i soli a lasciare.

Juventus, dimissioni in arrivo per Cherubini?

Novità potrebbero esserci in arrivo anche per quanto riguarda l’assetto dirigenziale di una Juventus che già nel corso degli ultimi mesi ha cambiato pelle. Specie dopo le dimissioni dell’intero Cda che hanno portato nuovi dirigenti a prendere il timone di un club che vuole rimanere ambizioso.

Il ruolo di direttore sportivo è uno dei più importanti e presto potrebbe esserci una svolta in casa Juve. Come ha scritto “calciomercato.it” giovedì scorso il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto i ricorsi della quasi totalita dei dirigenti bianconeri, tra cui Federico Cherubini. Confermata dunque l’inibizione di 16 mesi che lo costringe di fatto a non poter operare sul mercato nè a svolgere alcuna attività legata al campo. Per questo motivo la Gazzetta dello Sport ha spiegato che non si può escludere che Cherubini prenda la stessa decisione del suo ex capo Fabio Paratici, che si è dimesso dal suo incarico al Tottenham.