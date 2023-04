‘Riscrivono’ una nuova classifica di Serie A: Juventus fuori dalle prime 5

Nuova classifica in Serie A, Juventus fuori dalle prime cinque e alle spalle della Cremonese. Ecco tutti i numeri.

Sono state settimane di grande attesa e attenzione in quel di Torino, alla luce dell’udienza dello scorso 19 aprile che non poche novità si sapeva avrebbe potuto generare in casa Juventus. Dopo più di tre mesi trascorsi con l’incertezza circa quello che sarebbe stato il responso sui quindici punti di penalizzazione e, dunque, sulla posizione in campionato, è arrivata in settimana la prima importante notizia, generatrice di non poche discussioni.

Giovedì, infatti, la Juventus si è vista restituire quei quindici punti inizialmente sottratti, balzando nuovamente in terza posizione e rilanciandosi verso una corsa Champions dalla quale sembrava destinata ad essere esclusa a causa di un gap divenuto non poco importante rispetto alle altre competitors.

Seppur con la consapevolezza che nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori novità e cambiamenti, questo primo giudizio ha certamente permesso di aumentare la tranquillità tra le fila bianconere, laddove vi è attesa per ulteriori evoluzioni e, più in generale, per una parentesi finale di campionato che non poche novità potrebbe generare nel prossimo futuro.

Juventus fuori dalle prime cinque: la ‘colpa’ è dei tifosi

In attesa di comprendere quali saranno le sorti della Vecchia Signora in campionato e in quelle due coppe ad oggi rappresentanti monito fondamentale per ripristinare una stagione trionfante dopo l’annata precedente insolitamente conclusa senza trofei, è stato riscritto un particolare tipo di classifica che esclude la Juventus dai primi cinque posti.

Ci riferiamo alla simpatica e singolare indagine di Time2Play, relativamente alle pratiche e le credenze scaramantiche dei tifosi. In un paese storicamente superstizioso come il nostro, infatti, non sono pochi i rituali propiziatori che contraddistinguono il modus operandi di tifosi o addetti ai lavori, come emerso anche da storie di campo del passato.

Basti pensare agli aneddoti raccontati da ex allenatori o calciatori circa la scaramanzia adoperata prima delle gare, ma anche allo ‘studio’ di cui riferito e condotto su un campione di 1000 tifosi italiani.

A questi è stato chiesto se avessero delle credenze o pratiche scaramantiche: le risposte hanno evidenziato come siano almeno 5 i rituali adoperati. In lizza a questa classifica di squadre con tifosi superstiziosi troviamo la Lazio, con il 60% dei supporter che ha ammesso di ricorrere a determinati rituali. Seguono, poi, Cremonese (40%) Roma (34%), Napoli e Salernitana (30%).