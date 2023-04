Sentenza Juventus, adesso basta: “Ricorso al TAR e maxi richiesta danni”

Sentenza Juventus, adesso si è stancato ed è pronto ad andare al Tar: c’è in mezzo anche una maxi richiesta per i danni che gli sono stati arrecati

La sentenza sul ricorso della Juventus che è stata data dal Collegio di Garanzia del Coni non ha accontentato tutti. Probabilmente nemmeno i legali della Vecchia Signora che si aspettavano forse un annullamento e che invece andranno di nuovo a processo.

Di certo non ha accontentato i dirigenti, quelli ai quali è stata confermata l’inibizione. E uno di questi è Arrivabene, ex Ferrari e da poco in bianconero, che si è ritrovato con una squalifica che gli è andata proprio giù. Sarebbe pronto a tutto uno degli uomini più fidati della Exor e a spiegarlo, durante il programma Juventibus, ci ha pensato il giornalista Momblano.

Sentenza Juventus, Arrivabene furioso

”Mi è giunta stamane all’orecchio la notizia di un Arrivabene furioso – ha detto Momblano – per la conferma dell’inibizione. Mi risulta che andrà al TAR con una maxi richiesta danni. Sarà battaglia per l’onorabilità e l’illogicità della questione”.

Quindi non tutti felici come dicevamo, anzi come sottolineato nessuno sarà del tutto felice in questo momento. C’è un altro processo da affrontare, ci sono altri punti che potrebbero essere tolti – la cosa “positiva” è che non saranno quindici – e ci sono altre aule di tribunali e non solo sportivi in cui la società dovrà presenziare. E Arrivabene andrà anche da solo contro questa decisione che lo taglia fuori da ogni possibilità di tornare in sella e che costringe la nuova società a trovare urgentemente anche delle nuove figure dentro l’area sportiva. A partire da un direttore sportivo che avrà l’arduo compito di fare il mercato della prossima estate, quello che sicuramente sarà il più difficile degli ultimi anni.