Calciomercato Juventus, la frenata costa carissimo: 15 milioni annui

Calciomercato Juventus, ‘frenata’ da 15 milioni di euro all’anno. Il colpo bianconero costa troppo: ecco cosa sta succedendo.

Tempo di grandi e attente valutazioni attende anche il mondo bianconero nelle prossime settimane. Non prima, però, di aver ben affrontato uno spezzone finale di stagione che potrebbe rivelarsi ancora determinante da tanti punti di vista.

Se l’appuntamento con la giustizia datato 19 aprile è stato momentaneamente archiviato, non mancano certamente altre date da segnare in rosso ai fini sportivi e non solo, al fine di comprendere eventuali ed ulteriori valutazioni legate alla penalizzazione della Vecchia Signora e consequenziali ripercussioni in classifica.

Il tutto senza dimenticare ovviamente dei tanti incontri che attendono Rabiot e colleghi nel prossimo periodo, destinato ad essere ricco di novità e sorprese su plurimi fronti, sportivo incluso. Questo a partire da stasera quando, al netto del gap ormai quasi insuperabile tra Juventus e Napoli, andrà in scena uno dei più classici big match della Serie A, il cui fascino non è stato cancellato nemmeno dal particolare e forse inatteso andamento delle due compagini prossime ad affrontarsi.

Calciomercato Juventus, richiesta monstre da 15 milioni: le ultime su Mount

Al contempo, mentre Allegri e adepti preparano le prossime sfide in campo italiano e internazionale, con l’intento di provare a strappare un posto nelle prime tre posizioni alle spalle del Napoli e di raggiungere quelle due finali che potrebbero attendere la Juventus nel giro di un mese, non sfuggono nemmeno le evoluzioni di mercato destinate a toccare anche il mondo bianconero.

Le questioni da affrontare nella prossima estate restano numerose e, molte di queste, abbracceranno anche scenari inerenti concrete possibilità di rinforzarsi alle giuste condizioni, operando e spendendo in modo funzionale quanto intelligente. In questa direzione, dunque, si leggano anche gli ultimi aggiornamenti che acuirebbero ancora di più la ripidità di una strada messasi da tempo in salita.

Ci riferiamo alle attenzioni nate nel recente passato per Mason Mount, aggiunto alla non esile lista di elementi Blues potenzialmente sacrificabili e fin qui in grado di far gola a tanti top club di Europa, Juventus inclusa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport Germania, risultano complicati i discorsi di un rinnovo ad un contratto in scadenza nel 2024, soprattutto alla luce delle avances del Liverpool e di richieste che sembrerebbero poter oscillare dai 5 milioni di euro annui ai 15.