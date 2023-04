Diritti TV, Sky-Dazn: la nuova rivoluzione è storica

Juventus, adesso, la rivoluzione che potrebbe attuarsi è già storica. Tutti i dettagli sulle grandi novità.

Sky e Dazn, i due colossi per guardare il campionato, adesso, potrebbero raggiungere un nuovo verdetto sui diritti tv.

Come, infatti, viene comunicato in una indiscrezione di ‘Giovanni Capuano’ sul suo profilo Twitter, che riprende un articolo di ‘Repubblica’, adesso, si andrebbe verso una nuova fruizione che darebbe nuova possibilità ai telespettatori di vedere le partite e una divisione dei diritti tv tra i due emittenti televisivi. Andiamo a scoprire i dettagli della nuova soluzione per vedere le partite del campionato italiano.

Lega propone nuova soluzione per i diritti tv: 9 partite in co-esclusiva

Come, infatti, viene sottolineato dall’indiscrezione di ‘Repubblica’, la nuova soluzione potrebbe vedere i diritti tv leggermente cambiati con una soluzione che andrebbe a colmare alcune lacune per chi possiede soltanto uno dei due abbonamenti.