Partita finita anzitempo, sconfitta a tavolino: incubo retrocessione

Un caso che non può essere ignorato e che, adesso, potrebbe avere un verdetto inequivocabile: i dettagli della situazione.

Ciò che è accaduto nel campionato olandese è qualcosa di veramente ingiustificabile. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, ad essere coinvolto nella spiacevole situazione, ci sarebbe un guardalinea di gara.

Un vero e proprio caos scatenato sul campo di gioco. Proprio come anticipato poc’anzi, nel campionato olandese, un guardalinee è stato colpito da un bicchiere di birra. La partita, dopo, è stata sospesa e, adesso, il club, rischia – addirittura – la retrocessione.

Sconfitta a tavolino e retrocessione: Groningen nel caos

Certamente una situazione spiacevole che adesso potrebbe costare caro al tifoso ma anche alla squadra olandese in questione. Resta ora da capire cosa verrà deciso sulla partita sospesa tra Groningen-Nijmegen che potrebbe ripartire dal minuto della sospensione o iniziare nuovamente da capo ma, magari a porte chiuse come accaduto di recente ad un altro match della Serie B olandese.

Ma la soluzione più severa, come già anticipato poc’anzi, potrebbe addirittura vedere la sconfitta a tavolino con conseguente retrocessione del club ‘incriminato’. In questa eventualità il Nijmegen conquisterebbe tre punti preziosi per la corsa ai playoff per la Conference League, ma a pagare a caro prezzo ci sarebbero i padroni di casa. In caso di sconfitta a tavolino sarebbe matematica la loro retrocessione in Serie B e il paradosso hce arriverebbe soltanto grazie ad una bravata di un loro supporter. Vedremo cosa deciderà ufficialmente il direttore di gara.