Juventus-Napoli, Gatti da rosso? Tifosi scatenati sui social

E’ stata una domenica davvero amara per la Juventus, che proprio in extremis è scivolata in casa nel big match contro il Napoli di Spalletti.

Battere la capolista era la missione odierna degli uomini di Allegri, chiamato a fare i conti con una squadra che ha dominato la serie A ma che nelle ultime settimane aveva avuto qualche passaggio a vuoto di troppo. Tre punti d’oro in palio con una prospettiva di classifica che è decisamente cambiata.

Giovedì scorso infatti la graduatoria ha subito il ribaltone tanto auspicato dai tifosi bianconeri. La Juventus ha riavuto indietro 15 punti che gli hanno consentito di approdare al terzo posto, dunque in piena zona Champions League. Con la prospettiva di poter anche scalzare la Lazio dal secondo, visto che i biancocelesti avevano perso in casa contro il Torino. Ma anche la Juventus ha perso in casa, punita dalla rete in pieno recupero di Raspadori che ha regalato i tre punti ad un Napoli sempre più lanciato verso lo scudetto.

Juventus, anche per Marelli l’episodio di Gatti era da punire con il rosso

Nel corso della partita c’è stato un episodio di quelli che fanno a parlare a lungo, ovvero un colpo che Gatti avrebbe rifilato all’attaccante georgiano del Napoli Kvaratskelia. Il difensore centrale bianconero, dai video, sembra colpire di fatto il calciatore della squadra di Spalletti. Anche se non è facile comprendere l’entità della manata.

Scusate ma il gancio destro di #Gatti a #Kvaratskhelia non è rosso diretto? #JuveNapoli — Domenico D'Ausilio (@dom_dausilio) April 23, 2023

Nessuna decisione arbitrale su questo intervento, nemmeno da parte del Var. Sui social sono tantissimi i tifosi che stanno parlando di questo caso da moviola. Per molti Gatti era da mandare subito sotto la doccia con una esplusione diretta. Anche secondo l’opinionista di Dazn Luca Marelli l’episodio era da punire con il cartellino rosso. Le polemiche riguardo questo episodio senz’altro andranno avanti nelle prossime ore sui social.