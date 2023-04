Juventus-Napoli, l’amarezza di Allegri: “Subito un gol da polli”

Una punizione troppo severa è il ko arrivato per la Juventus nel big match di questa sera contro il Napoli. Ha deciso in extremis una rete di Raspadori.

Sfida molto combattuta quella andata in scena allo Stadium questa sera. I bianconeri di mister Allegri hanno affrontato l’indiscussa capolista del torneo con l’ambizione di vincere la partita e scavalcare così la Lazio al secondo posto della graduatoria. Una missione fallita.

La partita è stata equilibrata, con poche azioni da gol ma con una Juve sempre molto “viva” e sul pezzo. Nella ripresa l’allenatore ha mandato nella mischia anche Di Maria e l’argentino era riuscito a trovare la via della rete. Un gol che però è stato annullato dal Var per un intervento falloso di Milik. Nel recupero poi è arrivata la beffa, con il subentrato Raspadori che si è fatto trovare al posto giusto e nel momento giusto per segnare il gol che è valso la vittoria per i partenopei.

La promessa di Allegri: “La Juventus tornerà a lottare per lo scudetto”

Nonostante il gol annullato e qualche decisione arbitrale che ha fatto discutere, Allegri intervistato da Dazn non ha alcuna voglia di alzare polemiche, tutt’altro. “Fabbri è stato bravissimo, ha diretto il match molto bene” ha detto l’allenatore della Juventus.

Che chiaramente però non può essere soddisfatto per il risultato maturato. “Ci dispiace aver perso in questo modo, abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo subito un gol da polli, dovevamo difendere meglio in quel frangente al 93′. Dobbiamo complimentarci però con il Napoli che ha vinto uno scudetto meritato. Noi siamo ancora in vantaggio su inseguitrici per la Champions”. Allegri è tornato sulle decisioni che arrivano extra campo sottolineando come “tutti parlano della Juventus per sentito dire, ma bisogna dire anche che abbiamo vissuto una situazione surreale. Ma sono sicuro che quest’annata ci farà crescere e che nella prossima stagione torneremo a lottare per lo scudetto“.