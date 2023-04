Juventus-Napoli, tripla allegrata ufficiale: esclusioni a sorpresa

Tutto pronto per Juventus-Napoli, Allegri stravolge tutto e ne esclude tre a sorpresa: le formazioni ufficiali

La Juventus scende in campo questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium contro il Napoli per tentare il sorpasso alla Lazio al secondo posto.

I bianconeri sono galvanizzati dopo il passaggio del turno in Europa League con l’accesso alla semifinale dove affronteranno il Siviglia. A pochi giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro, Allegri dovrà fare delle scelte per gestire al meglio tutto il gruppo. Dovrà tenere in considerazioni gli acciacchi di coppa ma anche le eventuali scelte contro i nerazzurri. La Juve, però, ha l’occasione di sfruttare la sconfitta della Lazio contro il Torino, per guadagnarsi il secondo posto in classifica. Di fronte, però, ci sarà la prima della classe che vorrà dare un segnale dopo la sconfitta col Milan nel doppio confronto di Champions League che ha spento il sogno degli azzurri. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: Soulé e Milik in attacco

La Juventus scenderà in campo col 3-5-1-1 ma con diverse sorprese rispetto alle solite scelte di Allegri.

L’allenatore bianconero conferma Szczesny tra i pali ma stravolge la difesa. Confermato Danilo sul centro sinistra, con Gatti braccetto di destra e Rugani centrale al posto di Gleison Bremer. Cuadrado, squalificato contro l’Inter in Coppa Italia, presiederà la corsia di destra; il solito Filip Kostic, invece, a tutta fascia a sinistra. A centrocampo ci sarà Manuel Locatelli in cabina di regia, accompagnato da Rabiot e Miretti che prende il posto di Fagioli nel ruolo di mezz’ala destra. Sorpresa anche in attacco. Non ci saranno né Di Maria, né Vlahovic, né Chiesa; tutti e tre partono dalla panchina. La coppia d’attacco sarò formata da Soulé e Milik. Un binomio inedito ma che potrebbe creare qualche grattacapo al Napoli.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè; Milik.