Comunicazione arrivata, addio Juventus: accordo imminente

Arriva la comunicazione che manda fuori gioco la Juventus: accordo ormai ad un passo per il difensore

La Juventus anche ieri ha mostrato lacune evidenti soprattutto in difesa, lasciando completamente indisturbato Raspadori che ha regalato i 3 punti al Napoli quasi allo scadere.

Lacune che la società ha intenzione di colmare il prima possibile per arrivare preparata alla prossima stagione. Anche Allegri ieri nel post-partita ha sottolineato che la Juventus tornerà competitiva per lo scudetto dal prossimo campionato, ma per farlo servirà non perdere alcuni big come Rabiot, Di Maria. Serviranno, però, anche rinforzi mirati in alcune zone di campo. In attacco non mancano i problemi: è ormai evidente che Dusan Vlahovic non sia più quello della Fiorentina e che forse non si senta più a suo agio a Torino. La Juve sta valutando concretamente l’ipotesi di sacrificarlo a fine stagione, magari puntando a fare cassa per reinvestire una parte dell’incasso. Anche in difesa, però, con i presunti addii di Juan Cuadrado e Alex Sandro, servirà un difensore di spessore per affiancare Bremer e Danilo.

Juventus, addio colpo a zero: N’Dicka verso l’accordo col Betis

Ormai da diversi mesi la Juventus segue da vicino il difensore camerunese naturalizzato francese Evan N’Dicka.

Il centrale dell’Eintracht Francoforte, reduce dalla vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione, è diventato uno dei difensori più richiesti nel panorama europeo e si è guadagnato uno status importante. Tanto da attirare l’attenzione di club come Juve e Barcellona. Nelle ultime ore, però, sembra arrivato il colpo di scena che metterebbe fuori gioco la ‘Vecchia Signora’. Dopo qualche esitazione, il Real Betis avrebbe deciso di affondare il colpo per N’Dicka, come sottolineato da ‘Elgoldigital’. Il club andaluso ha dovuto fare i conti con la concorrenza del Barcellona che si è rivelata piuttosto scomoda. Alla fine i blaugrana hanno virato su Inigo Martinez, lasciando campo libero al Betis per il colpo a parametro zero.

Così come accaduto per Sergio Canales, Juanmi e Luis Felipe, il Betis continua a puntare free agent per abbattere i costi e mantenere sano il bilancio. Si avvicina un’altra operazione a costo zero per il club spagnolo che sembra in netto vantaggio anche sulla Juventus.