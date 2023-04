Calciomercato Juventus, strada in salita per il gioiello argentino

Aumentano sempre più le voci di calciomercato che riguardano la Juventus mentre si ci avvicina alla fine della stagione.

La formazione bianconera in questa fase è impegnata su più fronti, nel tentativo di vincere l’Europa League e la Coppa Italia. Nello stesso tempo spera di riuscire ad ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Risultato che sarebbe senz’altro straordinario vista la stagione tribolata che hanno vissuto gli uomini allenati da Massimiliano Allegri.

Ogni valutazione sarà rimandata alla conclusione della stagione, ma nel frattempo la dirigenza deve muoversi pensando ai calciatori che dovranno vestire in futuro la maglia della Juventus. Nel corso dell’estate infatti sono attesi diversi cambiamenti all’interno della rosa, con innesti in arrivo praticamente in tutte le zone del campo. Di nomi ne sono circolati nelle ultime settimane, ma la concorrenza come al solito è sempre folta e agguerrita. Per cui bisogna farsi trovare sempre pronti.

Juventus, piace Barco ma per lui c’è la fila

Come ogni estate da qualche anno a questa parte la lista dei futuri parametri zero offre delle occasioni golose delle quali approfittare per la Juventus e per tutti gli altri top club. Ma nello stesso tempi bisogna fare anche degli investimenti mirati, portando a Torino dei calciatori in grado di aprire un nuovo ciclo vincente.

La società ha dimostrato nel corso degli ultimi mesi di voler puntare forte sulla linea verde. E un nuovo innesto potrebbe essere – come ha scritto “calciomercato.com” il laterale sinistro Valentin Barco. Classe 2004, si sta mettendo in luce con la maglia del Boca Juniors in Argentina. Un calciatore che però piace anche ad altri, in primis al Manchester City di Pep Guardiola. Che sarebbe pronto a fare una offerta super pur di portarlo in Premier League. Strada dunque in forte salita per i bianconeri.