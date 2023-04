Calciomercato Juventus, tentativo disperato del presidente: firma a tutti i costi

Tentativo disperato del presidente di conociere il big a firmare: la Juventus rischia la beffa

La Juventus perde un’altra gara di campionato. Dopo lo scontro perso contro la Lazio, arriva il ko anche contro il Napoli.

Decisivo il gol di Raspadori nel recupero che consegna, quasi matematicamente, lo scudetto alla squadra di Luciano Spalletti. Un brutto colpo per la Juve, reduce dal passaggio del turno in Europa League e dalla restituzione di 15 punti in campionato. La Juventus manca il sorpasso alla Lazio al secondo posto e rimane terza. La società, intanto, continua a lavorare anche in chiave calciomercato, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. A fine stagione diversi big come Cuadrado, Alex Sandro, Rabiot e Di Maria andranno via, salvo clamorose sorprese. La Juve li perderà a parametro zero e dovrà necessariamente ricostruire una rosa competitiva, magari ripartendo dai giovani come Fagioli, Miretti, inserendo giocatori più esperti. Uno dei principali obiettivi rimane Alejandro Grimaldo del Benfica, ma anche Evan N’Dicka è una ghiotta occasione a zero. A centrocampo la Juve studia le mosse per sostituire il deludente Paredes e il partente Rabiot. Frattesi è un nome caldo in questo senso per colmare questo vuoto che verrà a crearsi. Passando al reparto offensivo, rimane viva la questione Mason Mount.

Juventus, il Chelsea fa di tutto per convincere Mount a rimanere

Il Chelsea ha ribadito la volontà di trattenere Mason Mount e l’importanza del giocatore all’interno della rosa nel progetto attuale e futuro.

Come riportato da ‘The Athletic’, Mount ha parlato con Todd Boehly nella giornata di venerdì. Il comproprietario del Chelsea ha ribadito l’importanza di averlo anche nella prossima stagione. Sicuramente un passo importante verso il rinnovo di contratto del trequartista inglese. Allo stesso tempo, però, non può passare in secondo piano l’interesse di club de calibro del Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United e Arsenal. Anche la Juventus lo segue ormai da tempo ma difficilmente potrebbe avere le risorse economiche per competere con questi club. Mount ha ancora un altro anno di contratto ma negli ultimi mesi non ha gradito il trattamento della società nei suoi confronti e chiede un ingaggio superiore a quello attuale, paritario rispetto a quello dei compagni di reparto come Mudryk e Joao Felix. Il classe ’99 sembra fermo nella sua posizione ma il passo del presidente potrebbe cambiare le carte in tavola.