Il gesto che sancisce l’addio: “Ora basta, via dalla Juventus”

La situazione sembra avere un verdetto preso dai tifosi. Sui social, infatti, si è parlato dell’attuale situazione e del possibile addio.

La situazione del giocatore, ormai in scadenza di contratto a fine stagione, sembra avere, anche, un verdetto già esposto dei tifosi che si sono espressi così sul social di riferimento, Twitter.

Tutta colpa di Allegri. Come si fa lasciare in campo Cuadrado 90 minuti e più? Tra lui e Locatelli , quante palle abbiamo perso nel nostro centro campo? Allegri non è a l’altezza di cambiare in corso di partita. Deve sparire e BASTA! 3 sconfitte consecutive! OUT OUT OUT! — jonjon (@jonjon97270178) April 23, 2023

ma le decisioni sono tutte giuste, pensiamo al fatto che cuadrado sia stato mezz’ora per terra e per colpa sua abbiamo preso gol e perso la partita — bremha allegri out forza juve (@bremhajuvefan) April 23, 2023

la prestazione di ieri di cuadrado mi fa semplicemente schiumare, un primo tempo a servire kvaraskhelia meglio dei suoi compagni di squadra e butta un’occasione in area al 90esimo senza manco riparare al danno fatto lasciando libero raspadori ma ripigliati che hai 50 anni cesso — • (@gabryhz) April 24, 2023

In tanti andranno via a fine stagione dalla Juventus….Cuadrado ( grande) ma gli anni passano e non è più come una volta… https://t.co/GHLc0if0gm — Roberto Proia (@Bob6Rock) April 24, 2023

Come si può evincere da questi tweet, alcuni tifosi non sembrano più contenti delle prestazioni dell’esterno colombiano che a fine stagione, molto probabilmente, lascerà la Juventus a naturale scadenza di contratto.

Tifosi decisivi: “Non è più come una volta”

Non c’è però nessun dubbio sulla qualità offerta da Cuadrado in queste stagioni in bianconero ma, ieri sera, l’esterno non sembra aver convinto una grande fetta del pubblico bianconero che, adesso, non sembra più reputarlo essenziale per il progetto – attuale – della Juventus.

L’età del giocatore, 34 anni e classe 1988, potrebbe già essere decisiva per l’addio a fine stagione. Come sappiamo, proprio il colombiano, andrà in naturale di scadenza proprio a giungo. Adesso il verdetto sembra unanime.