Juventus-Napoli, il danno oltre la beffa per Allegri: argentino KO

Juventus-Napoli, per Allegri (e non solo), il danno oltre la beffa. L’argentino è uscito per ko. Ecco le sue condizioni al momento che saranno da valutare

Il danno oltre la beffa. Con un infortunio muscolare che verrà valutato in queste ore – probabilmente già in mattinata – che lo ha messo ko durante la gara di ieri sera contro il Napoli.

Il coraggio di Allegri di mandarlo in campo dal primo minuto in una sfida così sentita ha sicuramente pagato – perché solamente giocando sfide di questo genere si può crescere – ma ha lasciato degli strascichi sul fisico del calciatore. Avrete capito che parliamo dell’argentino Soulè, il giovane che Max ha deciso di mandare quasi sempre in campo anche in partite che contano come quella di ieri che però è uscito dal terreno di gioco per via di un problema muscolare che lo mette a serio rischio per i prossimi impegni, che sono tutti ravvicinati a questo punto della stagione.

Juventus-Napoli, Soulé out per infortunio

Il giovane argentino è uscito per un problema muscolare come detto che lo mette a serio rischio per le prossime gare della Juventus. Si gioca sempre, a partire da mercoledì in Coppa Italia, poi tre partite di campionato – c’è il turno in mezzo alla settimana nei primi giorni del prossimo mese di maggio – e poi c’è l’impegno in Europa League.

Insomma, sono da valutare le sue condizioni e viste quelle che sono state fino ad oggi le sue prestazioni sarebbe opportuno almeno riuscire ad averlo per la panchina, perché è un cambio che in alcune situazioni del match potrebbe fare la differenza. Si attendono ovviamente un comunicato da parte della Juventus. Poi si potranno capire i tempi effettivi e reali di recupero.