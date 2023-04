Juventus, provvedimenti della Questura di Torino: ora sono 171

Juventus, chiusa l’indagine da parte della Procura di Torino che ha predisposto nuovi provvedimenti. Le ultimissime.

Archiviata la brutta sconfitta contro il Napoli, per la Juventus di Max Allegri è già tempo di pensare ai prossimi impegni stagionali. Mercoledì, ad esempio, è in programma la sfida contro l’Inter, nella gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’andata era terminata con un pareggio beffardo per i bianconeri, raggiunti nel finale da Romelu Lukaku, che aveva risposto con la sua solita esultanza ai diversi cori razzisti rivolti nei suoi confronti. A tal proposito emergono novità da prendere assolutamente in considerazione.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti al provvedimento Daspo dalla Questura di Torino. Si tratta del risultato dell’inchiesta della Digos del capoluogo piemontese nell’ambito del contrasto alla discriminazione razziale manifestatasi in occasione di Juventus-Inter, per gli ululati rivolti a Romelu Lukaku. Cori razzisti per i quali era stata predisposta temporaneamente anche la chiusura della Curva, poi ufficialmente revocata.