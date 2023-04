Bye bye Juventus: raggiunge Icardi a fine stagione

Calciomercato Juventus, addio in estate e futuro scritto grazie a Icardi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Al netto della consapevolezza di dover fare i conti con una giustizia sportiva che può ancora avere grande ingerenza in casa Juventus, il mondo bianconero è adesso concentrato su un proseguimento stagionale che dovrà permettere di chiosare nel migliore die modi un percorso che, tra alti e bassi e tante singolari decisioni, può ancora regalare importanti emozioni e obiettivi a tifosi e addetti ai lavori.

Molto dipenderà, ovviamente, dai risultati ottenuti sul campo nelle prossime settimane, a partire dalla gara di domani che potrebbe regalare alla squadra di Allegri il primo approdo in finale, in attesa del doppio incrocio con il Siviglia che renderebbe il cammino europeo dei bianconeri meno amaro rispetto a quanto si potesse credere a fine ottobre, quando Vlahovic e colleghi si vedevano espulsi anzitempo dalla Champions League.

Calciomercato Roma, addio Paredes: Icardi decisivo

A destare una certa attenzione, questioni di campo a parte, sono poi anche le prossime decisioni di una società ben consapevole di andare incontro ad un periodo che potrebbe apportare non poche modifiche nel corso dell’immediato futuro.

Questo non solo alla luce dell’esigenza di cercare rinforzi che ben corroborino le risorse, ma anche delle diverse situazioni contrattuali che lasciano prevedere un massiccio corpo di cessioni e plausibilmente di consequenziali entrate che garantiscano un felice ricambio a chi abbia ormai fatto il proprio tempo all’ombra della Mole.

Su tale fronte, non sfugga quanto emerso dal Fanatik, secondo il quale Mauro Icardi potrebbe avere un importante valore nel determinare il futuro di un elemento della Juventus.

Ci riferiamo a Leandro Paredes, approdato in prestito dal PSG a fine estate ma fin qui tutt’altro che abile nello sciorinare quel talento che si credeva poter garantire al centrocampo bianconero.

Un rapporto non sempre felicissimo con Allegri e problematiche fisiche gli hanno negato quella continuità necessaria a qualsiasi giocatore che voglia provare ad essere di aiuto lo rendono ormai quasi un ex Juventus, alla luce di un addio che sembrerebbe ormai prossimo.

La fonte turca, in particolar modo, osserv come il futuro dell’ex Roma e Empoli sarà lontano da Torino e Parigi. Icardi, in prestito al Galatasaray, avrebbe infatti segnalato il nome del connazionale ed ex compagno di squadra alla dirigenza balcanica, alla ricerca di rinforzi proprio nella regione mediana.