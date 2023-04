Calciomercato Juventus, il piatto piange sempre di più: 150 milioni ‘spuntati’

La Juventus ha speso 150 milioni solo per i loro cartellini ma i gol non stanno arrivando: i numeri degli attaccanti

L’attacco della Juventus continua a fare grande fatica e anche contro il Napoli si sono viste le difficoltà di un reparto in crisi.

Nell’ultimo mese la squadra di Massimiliano Allegri ha segnato appena 5 gol. Sicuramente la stagione bianconera è stata molto particolare, a causa di problemi extra-campo che hanno destabilizzato l’ambiente. Alcuni giocatori, però, hanno profondamente deluso le attese. Uno su tutti Dusan Vlahovic che era arrivato a gennaio 2022 per una circa 80 milioni di euro. Un investimento di grande importanza per la Juventus che, però, non ha ricevuto i risultati che sperava da parte del serbo. Vlahovic ha realizzato appena 11 gol in stagione, un bottino troppo misero per un attaccante del suo calibro. L’ex bomber della Fiorentina, però, non è e non può essere l’unico capro espiatorio delle difficoltà offensive della Juventus.

Juventus, reparto offensivo da 150 milioni: attacco fallimentare

Il reparto offensivo composto da Vlahovic, Di Maria, Milik, Kean e Chiesa è costato oltre 150 milioni di euro solo di cartellini.

Una cifra che non giustifica il loro rendimento fino a questo momento. Nel momento decisivo ha risposto presente solo Di Mara, fondamentale per il passaggio del turno dei bianconeri in Europa League. Il ‘Fideo’ si è preso la squadra sulle spalle dopo il Mondiale in Qatar e da leader ha guidato la squadra nel momento della penalizzazione. Federico Chiesa può essere certamente giustificato dal grave infortunio al ginocchio che ha rallentato il suo percorso. Il campione d’Europa sta provando a ritrovare la condizione ideale ma non è ancora in uno stato di forma ideale. Milik ha collezionato 8 gol ma anche lui nel momento migliore ha rimediato un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse partite. Lo stesso Moise Kean dopo un periodo di grande fiducia, ha avuto uno stop che lo ha rallentato. Un reparto non certamente affidabile che non sta dando le risposte che la società si aspettava.

Vlahovic potrebbe essere sacrificato in estate: nonostante la stagione negativa, non mancano le pretendenti in Premier League e in Liga. Milik non è ancora certo di essere riconfermato. Di Maria, invece, è in scadenza a giugno e non ha ancora deciso se rinnovare. Il suo obiettivo è quello di chiudere la carriera dove tutto è iniziato, al Rosario Central; prima, però, potrebbe provare un’ultima tappa in un club europeo.