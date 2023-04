Calciomercato Juventus, sfida al Milan da brividi: pagato oltre 80 milioni

La Juventus di Allegri è molto impegnata sul campo in questa fase della stagione ma i dirigenti devono iniziare a pensare al futuro.

I bianconeri sono in lizza in Europa League e in Coppa Italia, con la speranza di riuscire a portare a casa almeno un trofeo. Regalando in questo modo una grande soddisfazione alla propria tifoseria.

Nella classifica di serie A invece la Juventus si ritrova coinvolta nella lotta per la conquista di un piazzamento utile per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo che sarebbe molto importante da raggiungere non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Non bisogna dimenticare infatti che la Juventus nel corso della prossima estate è attesa da diversi cambiamenti all’interno della sua rosa. Si punterà sempre di più sulla linea verde ma bisognerà fare anche degli investimenti mirati per far sì che la squadra possa rimanere molto competitiva.

Juventus, per Laporte sfida a Milan e Barcellona

Alla formazione bianconera serviranno infatti anche calciatori già pronti, di spessore europeo. Elementi che abbiano l’esperienza necessaria per disputare una stagione regolare e con grandi rendimenti. Ecco perché ormai da tempo alla Juventus viene accostato un grande difensore come Laporte del Manchester City.

Difensore centrale di grande livello, che a quanto pare è destinato a chiudere la sua esperienza con la squadra di Guardiola, che lo pagò circa 80 milioni di euro. Dove andrà a giocare? Secondo alcuni media spagnoli la Juventus è sulle sue tracce ma oltre ai bianconeri ci sarebbero anche Milan e Barcellona. Attenzione poi alla pista Bilbao, non si esclude un ritorno alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.