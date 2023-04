Di Maria con Chiesa: Inter-Juventus, l’allegrata è clamorosa

La Juventus si appresta a vivere le fasi più calde della stagione con l’obiettivo di portare a casa almeno un trofeo. Ma non solo.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri sta cercando di lottare per un piazzamento in zona Champions League. Missione ora possibile con 15 punti in più in graduatoria. Anche se la concorrenza è tanta e ci sono tante squadre racchiuse nel giro di pochissimi punti.

La Juventus però sta cercando di arrivare in fondo anche all’Europa League e alla Coppa Italia. Proprio in questo torneo domani sera i bianconeri dovranno vedersela nella sfida di ritorno della semifinale contro l’Inter di Simone Inzaghi. Una partita che promette scintille visto quanto successo all’andata, con i nerazzurri che hanno acciuffato in extremis il pareggio grazie ad un rigore segnato da Romelu Lukaku. Quale formazione si vedrà in campo? A poche ore dal fischio d’inizio emerge qualche indiscrezione.

Juventus, tridente in attacco con Vlahovic titolare

In questa fase della stagione gli impegni sono tanti e ravvicinati. Il tecnico deve fare delle valutazioni anche guardando alle energie da spendere. Per fortuna la rosa è quasi al completo e dunque c’è l’opportunità di fare delle scelte importanti. Contro l’Inter si dovrebbe vedere una Juve a trazione anteriore.

Secondo infatti quanto riportato da Sky, Allegri pare intenzionato a schierare il tridente in attacco. Con Vlahovic nuovamente titolare dal primo minuto dopo l’esclusione iniziale nel match con il Napoli. Il serbo non è al top della condizione ma ci si aspetta molto da lui. Al suo fianco ci saranno Di Maria e Chiesa, chiamati ad accendere la sfida con le loro giocate di classe. Ancora qualche dubbio a centrocampo, su chi giocherà dall’inizio. Sul binario destro invece si potrebbe rivedere, proprio per dare maggiore copertura, De Sciglio.