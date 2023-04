Juventus fuori dall’Europa: “crollo” UFFICIALE

Juventus fuori dall’Europa, un’altra cattiva notizia si abbatte sul club bianconero dopo la possibile esclusione dalla coppe.

La notizia che torna a preoccupare i tifosi bianconeri l’ha sbattuta in prima pagina questa mattina la Gazzetta dello Sport. La Juventus rischia l’esclusione dalle prossime coppe europee: da Nyon, secondo la Rosea, starebbero preparando la cosiddetta “stangata”.

Nel quartier generale dell’Uefa hanno fretta. E non sono disposti ad aspettare i tempi lunghi della giustizia sportiva italiana. La Signora ha infatti vinto, anche se solo parzialmente, il ricorso contro i 15 punti di penalizzazione, che per ora sono stati restituiti dopo la sentenza di giovedì scorso presso il Collegio di Garanzia del Coni. La “palla”, come vi stiamo raccontando più volte, passa di nuovo alla Procura federale, chiamata a rifare un processo e a stabilire, eventualmente, nuove sanzioni o penalizzazioni. I tempi, però, non si conoscono. L’auspicio è che arrivino entro il prossimo mese di maggio: ci spera anche la Juventus, che vuole avere chiarezza sul proprio futuro.

Juventus fuori dall’Europa, il titolo del club crolla in Borsa

Non fanno ben sperare le condanne confermate dai giudici del Collegio di Garanzia nei confronti della maggior parte dei dirigenti bianconeri – tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli – accusati di comportamento “antisportivo”.

Il rischio sanzioni da parte della #UEFA pesa sulla #Juventus: il titolo del club bianconero crolla in Borsa https://t.co/KbafAKro09 pic.twitter.com/y3UbFQpEkC — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) April 25, 2023

La Gazzetta insomma fa sapere che la Uefa non aspetterà all’infinito. C’è una certa fretta visto che a breve si procederà con le iscrizioni alle coppe. E il massimo organo calcistico ha bisogno di avere una lista completa, senza asterischi. Nel frattempo, è bastata la notizia della possibile esclusione dalle competizioni Uefa per far crollare il titolo a Piazza Affari, in profondo rosso (chiusura a -7,6% a 0,308 euro per azione). Una perdita di 64 milioni di euro di capitalizzazione rispetto alla precedente chiusura.